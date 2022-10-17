Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriğini kabul etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

DHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 17:56
Erdoğan, Dünya Süryani Katolik Patriğini kabul etti
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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Dünya Süryani Katolik Patriği Mor İgnatius Yusuf III. Yunan ile beraberindeki heyeti kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu. 


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