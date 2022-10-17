Erdoğan’ın Denizli programı ertelendi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.

İHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 12:55
Erdoğan’ın Denizli programı ertelendi
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli’ye gerçekleştireceği duyurulan programı ileri bir tarihe ertelendi.

Honaz Tünelinin açılışını yapacağı ve halka hitap edeceği duyurulan Erdoğan’ın Denizli programı yoğun yurtiçi ve yurtdışı görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi. 


Recep Tayyip Erdoğan Denizli

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