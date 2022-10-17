Erdoğan’ın Denizli programı ertelendi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonu gerçekleştirmesi planlanan Denizli programı, ileri bir tarihe ertelendiğini açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 22 Ekim 2022 Cumartesi günü Denizli’ye gerçekleştireceği duyurulan programı ileri bir tarihe ertelendi.
Honaz Tünelinin açılışını yapacağı ve halka hitap edeceği duyurulan Erdoğan’ın Denizli programı yoğun yurtiçi ve yurtdışı görüşmeleri nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği ifade edildi.
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