23 Temmuz 2022 Cumartesi, 19:50

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli programlara katılmak için Kayseri'ye geldi. Erdoğan, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fırın fabrikasındaki işçilerle bir araya geldi.

Konuşmasında Millet İttifakı'nı hedef alan Erdoğan, "Eğer kendilerine güvenselerdi, şurada seçime kalmış neredeyse 10 ay, en azından cumhurbaşkanı adaylarını ilan ederlerdi" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'DAN İDDİALI EKONOMİ SÖZLERİ: MUHALEFETE YÜKLENDİ

Erdoğan, "Küresel ekonomide yaşanan bu fırtınadan maalesef bizde ister istemez etkileniyoruz. Döviz kurunda ve enflasyonda görülen tırmanma bu etkilerin başında geliyor. Bu menfi gelişmelerin insanımızın günlük hayatında yol açtığı olumsuzlukları gayet iyi biliyoruz. Bir kısmı küresel dalgalanmalardan, bir kısmı bölgesel gerilimlerden, bir kısmı da içimizdeki tamahkarlardan kaynaklanan bu tabloyu düzeltmek için samimiyetle çalışıyoruz, çabalıyoruz. Milletimizin sıkıntılarının istismarını yapmaktan başka bir iş bilmeyenler 5 yıldızlı lüks otellerin kral dairelerinde halkçılık oynarken biz milletimizin derdine derman olacak tedbirler geliştiriyoruz. Salgın döneminde önceliğimizi insanın sağlığıyla birlikte işini de kurmasına verdik. Muhalefetin tüm baskılarına rağmen ekonomide ülkemize kontak kapattırmadık. Her kesimden insanımıza geniş bir yelpazede verdiğimiz destek ve teşviklerle ekonominin çarklarının kesintisiz dönmesini sağladık" ifadelerini kullandı.

"İSTANBULUMUZUN OTELLERİ FUL DOLU"

Bu yılki ihracat rakamlarını açıklayan Erdoğan, "İhracatta 126 milyar doları geçtik. Yıl sonunda inşallah 300 milyar dolara yakın bir değere ulaşacağız. Turizmde de beklentileri aşan bir hareketlilik yaşıyoruz. Şu anda İstanbulumuzun otelleri ful dolu. Antalya hakeza öyle. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye bir cazibe merkezi haline geldi. İhracatla birlikte istihdamda da önemli bir ivme yakaladık. Öyle ki istihdamda tarihimizin en büyük rakamı olan 31 milyon sayısına yaklaştık. Tarımda açıkladığımız yüksek alım fiyatları ve desteklerle üreticilerimizin ve çiftçimizin yanında olduğumuzu gösterdik" dedi.

YİNE SABIR İSTEDİ

Ülke için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "Son 20 yılda olduğu gibi Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023 senesinde de vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Denizi geçen Türkiye'yi derede boğma hesabı yapanların hesaplarını bir kez daha kursaklarında bırakmak için sizlerden destek istiyorum. Hakkari'den Edirne'ye kadar 81 vilayetimizin tamamında fabrikalarımız harıl harıl çalışıyorlar. İşçilerimiz alınteri döküyor. Nakliyecilerimiz ürün taşıyorlar. Allah aşkına şu Kurban Bayramı'nda caddelerin halini görmedik mi? Otomobillerden geçilmiyordu. Nakliye TIR'larından geçilmiyordu. Bu bir şeyi gösteriyor. Türkiye'nin ekonomideki hareketliliğini, bereketini gösteriyor. Türkiye'yi sadece kendi sığ dünyalarından ibaret sananlar sabah-akşam yalan üretirken sanayicisiyle, emekçisiyle çiftçisiyle, tüccarıyla ülkemiz büyümeye, güçlenmeye devam ediyor" şeklinde konuştu.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYI DA BELLİ, SEÇİM TARİHİ DE"

"Hala Cumhurbaşkanı adaylarını açıklayamadılar. Kendilerine güvenselerdi seçime kalmış 10 ay, en azından adaylarını açıklarlardı. Hala diyorlar ki Cumhur İttifakı'nın adayı belli olsun, seçim tarihi belli olsun" sözleriyle Millet İttifakı'nı hedef alan Erdoğan devamında "Cumhur İttifakı'nın adayı da belli, seçim tarihi de. İşin aslı bunların ülkeyi yönetmek gibi gayeleri ve hazırlıkları da olmadığı ortadadır. Oturdukları yerden hayallere dalarak pembe rüyadan uyandırmaya hazır mıyız? İnşallah gerçek dünyaya indireceğiz. Biz 85 milyonun tamamını bağrımıza basıyoruz" dedi.

Erdoğan ayrıca şunları söyledi:

"2023'TE AKIBETİMİZİN DE HAYIR OLACAĞINDAN ŞÜPHE DUYMUYORUZ"