Erdoğan, Fatih Mehmet Kocaispir'i arayıp adaylığını kutladı
Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir oldu. Erdoğan, Kocaispir'i telefonla arayarak hem adaylığını tebliğ etti hem kutladı.
AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel
seçimlerdeki adayları netleşmeye devam ediyor.
Yarın Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adayını açıklayacağı 17 büyükşehir den biri de
Adana.
AKP Adana Büyükşehir Belediye
Başkan adayı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.
ERDOĞAN TELEFON AÇTI
Kararı, Kocaispir'i telefonla arayan Erdoğan tebliğ etti.
Erdoğan'ın Kocaispir'e, "Yüreğir'deki başarılarını
Adana için de bekliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni istiyoruz" dediği
öğrenildi.
Resmi adaylığı yarın Ankara'da ilan edilecek olan Kocaispir ise "Bize layık görülen bu görevi de başarıyla yerine getirmek için, ekibimizle, halkımızla birlikte gece gündüz çalışarak, layıkıyla yerine getireceğiz. 1 Nisan sabahı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" dedi.