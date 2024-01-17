Erdoğan, Fatih Mehmet Kocaispir'i arayıp adaylığını kutladı

Yayınlanma: 17.01.2024 - 22:43

Güncelleme: 17.01.2024 - 22:43

AKP'nin ve Cumhur İttifakı'nın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerdeki adayları netleşmeye devam ediyor.

Yarın Ankara'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adayını açıklayacağı 17 büyükşehir den biri de Adana.

AKP Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir oldu.

ERDOĞAN TELEFON AÇTI

Kararı, Kocaispir'i telefonla arayan Erdoğan tebliğ etti.

Erdoğan'ın Kocaispir'e, "Yüreğir'deki başarılarını Adana için de bekliyoruz. Adana Büyükşehir Belediyesi'ni istiyoruz" dediği öğrenildi.

Resmi adaylığı yarın Ankara'da ilan edilecek olan Kocaispir ise "Bize layık görülen bu görevi de başarıyla yerine getirmek için, ekibimizle, halkımızla birlikte gece gündüz çalışarak, layıkıyla yerine getireceğiz. 1 Nisan sabahı Adana Büyükşehir Belediyesi'nin anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz" dedi.