Fenerbahçe - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 17.01.2024 - 09:32

Güncelleme: 17.01.2024 - 09:32

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE - ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği mücadele A Spor ekranlarından yayımlanacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanacak takım, son 16 turuna yükselecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Bonucci, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Bartuğ, Krunic, Mert Hakan, Kent, King, Batshuayi.

Adanaspor: Ahmet Said, Feyzi, Fatih, Evren, Lukaku, Kubilay, Harun, Diakite, Burhan, Metehan, Oberlin.

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, Adanaspor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde Afrika Kupası'nda yer alan Bright Osayi-Samuel ve Alexander Djiku'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, Miha Zajc ve Miguel Crespo, maçta forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda yer almayan Rodrigo Becao da kadroda yer almayacak.

KRUNIC İLK KEZ OYNAYABİLİR

Fenerbahçe'nin Milan'dan kiraladığı Bosnalı orta saha oyuncusu Rade Krunic, maçta şans bulması halinde sarı-lacivertli formayı ilk kez terletecek.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Adanaspor tarihleri boyunca toplam 46 kez karşılaştı. Bu maçların 23'ünü Fenerbahçe kazanırken, 8 maçtan Adanaspor galip ayrıldı. 15 maç ise berabere bitti. Bu maçlarda Fenerbahçe 79 gol atarken, Adanaspor 36 gol kaydetti.