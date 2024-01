Erdoğan Haliç'te: AKP'nin İstanbul adayları açıklandı

Yayınlanma: 20.01.2024 - 14:45

Güncelleme: 20.01.2024 - 16:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'da partisinin 37 ilçe için belirlediği belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

-Biliyorsunuz seçimlere 70 gün kaldı. Gerçi biz seçmeni yani milleti sandıktan sandığa hatırlayan bir parti hiçbir zaman olmadık. Biz yılın 365 günü, günün 24 saati milletimiz ile yüz yüze, gönül gönüle irtibat halinde olan bir kadroyuz. Seçim dönemlerini bu tempoyu daha da artırmanın, her zaman yaptığımız işleri kısa sürede tekrarlamanın, muhabbet saflarını sıklaştırmanın, gönül köprülerimizi daha da güçlendirmenin vesilesi olarak görüyoruz. Hele söz konusu İstanbul olduğunda hem bizim için hem sizler için yaptığımız çalışmalar bir başka anlam taşıyor.

-İstanbul’u 16 milyonu aşkın insanı, yedi tepesi, 39 ilçesi, yüzlerce mahallesi ve semti ile sevmenin değerini veren bir yapı düşünün. İşte biz böyle sevdik, böyle seviyoruz. Binlerce yıldır her medeniyetin, her toplumun, her devletin, her cihangirin hayalini süsleyen bu şehri İstanbul’a hizmet etmenin şerefi dünya malının tamamına değişilmez.

-Büyükşehir adayımız Murat Kurum’un İstanbul’u depreme hazırlamak başta olmak üzere bu güzel şehrin geleceği için hayati öneme sahip projelerini kendi akıllarınca küçümsüyorlar, hafife alıyorlar. Tabi bunların çevreden anladıkları yalnızca bu kavramın ardına sığınarak şehri yakıp yıkan çapulculara sahip çıkmaktır. Bunların arıtma tesisi neden yapılır, poşet kullanımı niçin sınırlandırılır, doğal gaz ile ısıtma niçin yaygınlaştırılır, elektrikli araç üretimi niçin teşvik edilir, karbon emisyonunu düşürecek yatırımlar niçin yapılır, yeşil alanlar niçin artırılır, iklim değişikliği ile mücadeleye niçin bu kadar önem verilir, plastik kullanımının azaltılması niçin kritik öneme sahiptir kısacası çevreye, tabiata ve insana dair meselelerin niçin bu kadar öncelikli olduğuna dair en küçük bir fikirleri yoktur. İstanbul’daki ana yolların etrafında kurulan yeşil panolara bile tahammül edemeyip hepsini yıkarak betona boğan kafanın böyle bir derdinin olmadığı da açıktır. Daha da vahimi, aynı kafa bilim insanlarının her gün ikaz ettiği deprem tehdidine karşı üzerine düşen hiçbir görevi yerine getirmediği gibi büyük bir pişkinlikle bunu sırıtarak dalga konusu yapabiliyor. Milyonlarca insanın geleceğini, yüzbinlerce insanın hayatını doğrudan ilgilendiren böyle bir meselede bile aymazlık yapanların şehrin diğer sorunlarının çözümü ile ilgili ne hassasiyeti olabilir ki? Bunların tek derdi, İstanbul nimetini kendi şahsi çıkarları, kendi bireysel ajandaları, kendi siyasi kariyerleri için kullanabildikleri kadar kullanmak, sömürebildikleri kadar sömürmektir.

-Bizim dönemimizde bu partide tam iki kez genel başkan değişti. Ama siyasi kalite ve kalibre noktasında her seferinde gelen gideni arattı. Rahmetli Deniz Baykal ile pek çok konuda anlaşamazdık ama siyasi birikimini takdir ederdik. Bay Kemal ile çok kavgamız oldu ama onun da kendine göre bir tarzı, üslubu ve tarzı vardı. CHP’nin mevcut genel başkanı Özgür efendi ise daha başlamadan listenin en altına yuvarlanmayı başardı. Geçmişte SHP, bölücü örgütün güdümündeki partiyi Meclis’e ilk kez taşımanın vebali ile tarihe gömülüp gitti. Esasen CHP uzunca bir süredir bölücü bir örgütün güdümündeki parti ile el altından zaten iş birliği yapıyordu. Ancak hiç değilse bu iş birliğinden mahcubiyet duyuyorlar, yapılan pazarlıkları gizli saklı tutmaya çalışıyorlardı. Özgür efendinin CHP’si ise bölücü örgütün aparatlığına devam eden, dolayısıyla siyasi meşruiyeti tartışmalı DEM Parti ile adeta bütünleşmiş durumdadır. Koltuğunu muhtaç olduğu birilerinin siyasi ihtirasına zemin hazırlamak için yapılan bu iş birliği ile her iki parti de kendi ayaklarına birer utanç prangası vurmaktadır.

CUMHUR'UN ADAYLARI

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Cumhur İttifakı'nın İstanbul ilçelerinde belirlediği başkan adayları açıklandı. Arnavutköy, Bayrampaşa ve Sultanbeyli ilçelerinde mevcut başkanlar yeniden aday gösterilmedi.

İşte Erdoğan'ın açıkladığı adaylar:

-Adalar Belediye Başkanı Uğur Sina Şen

-Ataşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Naim Yağcı

-Avcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Küçükoğlu

-Arnavutköy Belediye Başkan adayı: Mustafa Candaroğlu

-Bağcılar Belediye Başkanı adayı Abdullah Özdemir,

-Bahçelievler Belediye Başkan adayı Hakan Bahadır

-Bakırköy Belediye Başkan adayı: Ali Talip Özdemir

-Bayrampaşa Belediye Başkan adayı: İlknur Koğan Bayraktar

-Beşiktaş Belediye Başkan adayı: Serkan Toper (MHP)

-Beykoz Belediye Başkan adayı: Murat Aydın

-Beylikdüzü Belediye Başkan adayı: Mustafa Günaydın

-Beyoğlu Belediye Başkan adayı: Haydar Ali Yıldız

-Büyükçekmece Belediye Başkan adayı: Recep Erol

-Çatalca Belediye Başkan adayı: Mesut Üner

-Çekmeköy Belediye Başkan adayı: Ahmet Poyraz

-Esenler Belediye Başkan adayı: Tevfik Göksu

-Esenyurt Belediye Başkan adayı: Hamit Öncü

-Eyüpsultan Belediye Başkan adayı: Deniz Köken

-Fatih Belediye Başkan adayı: Mehmet Ergün Turan

-Gaziosmanpaşa Belediye Başkan adayı: Hasan Tahsin Usta

-Güngören Belediye Başkan adayı: Bünyamin Demir

-Kadıköy Belediye Başkan adayı: Veli Arslan

-Kağıthane Belediye Başkan adayı: Mevlüt Öztekin

-Kartal Belediye Başkan adayı: Hüseyin Karakaya

-Küçükçekmece Belediye Başkan adayı: Aziz Yeniay

-Maltepe Belediye Başkan adayı: Kadem Ekşi

-Pendik Belediye Başkan adayı: Ahmet Cin

-Sancaktepe Belediye Başkan adayı: Şeyma Döğücü

-Sarıyer Belediye Başkan adayı: Hüseyin Coşkun

-Silivri Belediye Başkan adayı: Volkan Yılmaz (MHP)

-Sultanbeyli Belediye Başkan adayı: Ali Tombaş

-Şile Belediye Başkan adayı: İlhan Ocaklı

-Şişli Belediye Başkan adayı: Gökhan Yüksel

-Tuzla Belediye Başkan adayı: Şadi Yazıcı

-Ümraniye Belediye Başkan adayı: İsmet Yıldırım

-Üsküdar Belediye Başkan adayı: Hilmi Türkmen

-Zeytinburnu Belediye Başkan adayı: Ömer Arısoy