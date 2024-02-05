Murat Kurum, Erdoğan'ın Hatay 'itirafına' sahip çıktı: 'Yerel yönetimlerin merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar'

Yayınlanma: 05.02.2024 - 14:01

Güncelleme: 05.02.2024 - 14:05

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Adayı Murat Kurum, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nü ziyaret etti.

Kurum, Fatih Terim Stadyumu'nda bulunan kulüp binasında İstanbul Başakşehir Futbol Kulubü Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüştü. Görüşme sonrası Gümüşdağ ve Kurum, birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kurum, basın açıklaması sonrasında, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

O İTİRAFA SAHİP ÇIKTI: 'CUMHURBAŞKANIMIZIN İFADE ETTİĞİ BUDUR'

Bir basın mensubunun, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay ile ilgili konuşması hakkındaki sorusuna yanıt veren Kurum, şöyle konuştu:

"Muhalefet partisi zaten hep biliyorsunuz bahane ve iftira sürecini yürütmek ve hep bir bahanenin arkasına sığınmak üzere bir siyaset anlayışıyla ülkemizin her yerinde, her ilinde aynı anlayışı yürütüyor. Burada maksat şudur değerli arkadaşlar; yani, siz öncelikle İstanbul'un sorunlarıyla, meseleleriyle ilgileneceksiniz. İstanbul'un sorunlarını çözmek adına birliktelik yapmanız gerekiyorsa, her kurumla, her bakanlıkla, her türlü siyasi iradeyle masada oturursunuz, konuşursunuz ve bu sorunları çözmek için de İstanbul adına bu mücadeleyi verirsiniz.

Şimdi, bu anlayış İstanbul'a bir şey kaybettirmez. Bu anlayış İstanbul'a hizmet İstanbul'a gençlerin oynayacağı alanların inşasından tutun da her türlü organizasyonu, İstanbul'a değeri ve katkıyı daha da arttıracak bir hale getirebilirsiniz. Bu manada yerel yönetimlerin ilçe ölçeğinde büyükşehirle uyumlu olması, merkezi idareyle uyumlu olması şehre avantaj sağlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği budur. Uyum, ahenk arkadaşlar, bu şehir hepimizin, bu ülke hepimizin."

"BİZİM BAKIŞIMIZ TEVAZUDUR, İSTİŞAREDİR"

Kurum yanıtının devamında, "Bakın deprem oldu, yıl dönümü yaklaşıyor. O depremde nasıl bir beraber olduysak, nasıl hep birlikte elimizi taşın altına koyduysak, tek yürek, tek yumruk olup 11 ilimizi hep birlikte ayağa kaldırdıysak, oradaki kardeşlerimize yardım elimizi uzattıysak, aynı anlayışı her alanda sergilemek zorundayız. İstanbul'un buna ihtiyacı var. İstanbul'un kaybolan beş yılını, daha fazla çalışarak herkesle uyum içerisinde ahenk içerisinde mücadele ederek telafi etmek durumundayız. Bu manada bizim bakışımız, anlayışımız istişaredir. Bizim bakışımız tevazudur. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Kimseyi aşağılamayacağız, küçük görmeyeceğiz. Hepimiz eşitiz, hepimiz İstanbul'un bir değeriyiz. İstanbul'un bir parçasıyız. Dolayısıyla biz tüm kardeşlerimizi kucaklayacağız. 31 Mart akşamı da bu anlayışı sergileyeceğiz. 31 Mart akşamı tüm İstanbul kazanacak. Burada yaşayan tüm kardeşlerimiz kazanacak. Onlarla birlikte kazanacağız ve onlarla birlikte bu hizmetlerimizi gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla uyumlu olmak İstanbul'a avantaj sağlar. Uyumlu olmak İstanbul'a kazanç sağlar. Biz, bu uyumu her alanda sergileyeceğiz" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinden en fazla etkilenen şehirlerden biri olan Hatay'da konuşmuştu.

Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, muhalefeti hedef almış, aynı zamanda bir itirafta bulunmuştu.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay garip kaldı" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'ın bu açıklaması yerel seçim öncesi seçmenlere 'gözdağı' olarak yorumlanmıştı.