Erdoğan imzaladı: AKP'de 'kongre' süreci resmen başladı

Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:46

Güncelleme: 03.09.2024 - 16:47

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantının ana gündem maddesi, partiyi kongreye götürecek sürecin başlatılması oldu.

ERDOĞAN İMZALADI

Erdoğan, MKYK'da kongre sürecini başlatan kararı imzalayarak, AKP'de yeni bir dönemin kapısını araladı.

Toplantıda, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre hazırlıklarıyla ilgili bir sunum yaptı. Bu kapsamda, eylül ayının son haftası veya ekim ayının başında mahalle ve köylerde delege seçimlerinin başlayacağı açıklandı.

Kasım ayı başında ise nüfusu 5 binin üzerindeki beldelerde ve ilçelerde kongreler yapılacak. İl kongrelerinin ise 2024 yılının başında tamamlanması hedefleniyor.

Olağan Büyük Kongre’nin ise 2025 yılının mayıs ayında gerçekleşeceği dile getiriliyor. Bu süreç, partide önemli değişimlerin habercisi olarak görülüyor. AKP, bu kongre süreciyle birlikte teşkilat yapısında yeniliklere imza atmayı planlıyor.

Toplantıda alınan kararlar, AKP'nin önümüzdeki dönem için izleyeceği yol haritasını da şekillendirecek. Erdoğan'ın liderliğinde yürütülecek bu süreç, partinin iç dinamiklerini ve siyasi stratejilerini belirlemede kilit rol oynayacak.

AKP'nin önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği bu kongre süreci, Türk siyasi arenasında önemli bir dönemeç olarak değerlendiriliyor.