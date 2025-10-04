Cumhuriyet Gazetesi Logo
Erdoğan İstanbul'da operasyonları sahiplendi, Özgür Özel'i hedef aldı

4.10.2025 15:20:00
Haber Merkezi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da katıldığı toplu açılış töreninde CHP'yi hedef aldı. Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel için "CHP'nin başındaki zat belediye soyguncularına sahip çıkıyor" dedi.

 

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Sultanbeyli Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni”nde yaptığı konuşmada CHP'yi hedef aldı.

CHP'li belediyeleri yönelik operasyonlara değinen Erdoğan, "Ortada harcanan milyarlar var ama eser, hizmet, icraat yok. Şimdi bunun hesabı yargımız tarafından sorulmasın mı?" dedi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Soygun düzenine bizzat kendileri göz yummuş. Bunlar ortaya dökülünce CHP'nin başındaki zat 'siyasi operasyon' diyerek belediye soyguncularına sahip çıkıyor. İhbar gelmiş, yargı ve emniyetimiz de anayasal görevini yerine getirmiş. Ne yapsalardı? Yolsuzluğa yol mu verselerdi? Beyefendi hiç alınmasın, hiç gücenmesin. Kendi cürümleri için başkalarını da hiç suçlamasın. Kaç kişinin hakkına girdilerse kamunun kaynaklarını kimlere peşkeş çektilerse, hesabını mahkemelerde tek tek veriyorlar, verecekler.

Milletin hak ve hukukuna sahip çıkmaktan bizi kimse alıkoyamaz. CHP'nin başındaki zat hiç alıkoyamaz. Bunun takipçisi olacağız, her fırsatta yaptıklarını yüzlerine vuracağız."

