Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi: 'Ulan Orhan, ulan Orhan...'

Ankara'da partisinin mitinginde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan teknik bir aksaklığa "Ulan Orhan, ulan Orhan" sözleriyle sitem etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.04.2023 - 20:21
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14 Mayıs'a 14 gün kala Millet İttifakı İzmir'de miting gerçekleştirirken, AKP de Ankara'da seçmeniyle buluştu.

Erdoğan’ın mitingdeki konuşması sırasında teknik bir aksaklık da yaşandı. Hazırlanan bir klibi izletmek isteyen Erdoğan, “Bir görün… Savaş Ay’ı da rahmetle analım” dedi. Bu sözlerin ardından Erdoğan videonun yayına verilmesini bekledi ancak bir türlü yayına girilemedi.

Bu esnada yayına Erdoğan’ın; danışmanı Orhan Karakurt’a “Ulan Orhan, ulan Orhan” dediği sesler yayına yansıdı.

Erdoğan daha sonra mikrofonu eline alıp kendisini dinleyenlere, “Yine bir teknik arıza… Ama zaten sizler konuyu gayet iyi biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok” dedi.


Recep Tayyip Erdoğan

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