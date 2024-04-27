Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Kurultay'ında oyların çoğunluğunu alarak genel başkan seçilen Müsavat Dervişoğlu'nu tebrik etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Müsavat Dervişoğlu’nu telefonla arayarak tebrik etti.
Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.
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