Erdoğan 'Kartalkaya'yı çabuk unuttu, partisine 'oy oranı' uyarısı yaptı: 'Hedefimiz yüzde 50’nin altına düşmemek'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 13:50

Güncelleme: 25.01.2025 - 14:23

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van 8. olağan il kongresinde açıklamalarda bulundu.

Kartalkaya'da 78 yurttaşın hayatını kaybettiği yangın faciasından 4 gün sonra Van'a giden Erdoğan, burada 2028 seçimlerini işaret etti, partisine uyarı yaptı.

PARTİ İÇİNE UYARI YAPTI

Erdoğan, "Rakamları eğip bükmek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 85 milyonun gönlüne girmektir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Üzerimizde çok büyük emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Demokrasiden, hukuktan asla ayrılmadık. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi bir duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz, kardeşiz. 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim" iddiasında bulundu.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

* Gönüller yaparak, kalpleri fethederek Van'daki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Ayrımcılığa prim vermeyecek milletin ayrıştırılmasına fırsat tanımayacağız. Biz günü kurtarmaya değil geleceğe odaklanıyoruz. Çeyrek asırlık, yarım asırlık projeksiyonlarla hareket ediyoruz.

"HEDEFİMİZ YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMEMEK"

* Bütün teşkilatlarımızdan bu geniş açıdan bakmalarını bekliyorum. Biz muhalefet partileri kabahati, hatayı başkasında, özellikle de millette arayan bir anlayışa sahip değiliz. Rakamları eğip bükmek, çeşitli analizler üretmek bize ve AK Parti'ye yakışmaz. Bizim hedefimiz AK Parti'nin oy oranını yüzde 50'nin altına düşürmemektir. Bizim hedefimiz 85 milyonun gönlüne girmektir.

* Bu hedeflerin uzağında kalan her neticenin muhasebesini cesaretle yapmak boynumuzun borcudur. Kongrelerimize yalnızca vitrin değişimi olarak bakmıyoruz. Enerji ve heyecan yükleme vesilesi olarak da görüyoruz.

2028'İ İŞARET ETTİ: ERDOĞAN'DAN 'SEÇİM' MESAJI

* Hedefimiz şöyledir; 2028'deki seçimleri Cumhur İttifakı olarak yüzde 50'nin çok çok üzerinde bir oyla kazanacağız. Türkiye Yüzyılının inşasını çok kritik bir eşiği aşacak, evlatlarımıza güçlü bir Türkiye bırakacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Gerçeklerle Van halkını ikna edeceğiz. Eserlerimizle konuşacağız, icraatlarımızla konuşacağız.

* Bu hedefe giden yolum kilometre taşlarından biri elbette Van olacaktır. Van'da hak ve arzu ettiğimiz yere gelene kadar uyumlu, planlı çalışma ortaya koyacağız. Van'da kapısını çalmadığımız, misafiri olmadığımız ev bırakmayacağız. Eserlerimizle, yatırımlarımızla konuşacağız. Van'ın tecrübesi unutmayın, Türkiye'nin tecrübesidir. Van'ın geleceği Türkiye'nin geleceğidir.

* Bu huzur ve barış atmosferini ne pahasına olursa olsun sürdüreceğiz. Van'ı daha ileriye taşımak için ne gerekiyorsa yapacağız. Türkiye'nin son 22 yılında 81 vilayetimizde destansı projelere imza attık. Van'a son 22 yılda yaptığımız yatırımların tutarı 552 milyar lirayı geçiyor. Sağlıkta 15 milyar lira, ulaştırmada 76 milyar lira, sanayi ve teknolojide 6 milyar liralık yatırım, enerjide 44 milyar lirada, kültür ve turizmde 2 milyar liralık eseri şehrimize kazandırdık. Toplam 84 spor tesisi inşa ettik. Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsü yatırımına devam ediyoruz. 116 sağlık tesisini sizlerin hizmetine sunduk.

* Van'da 10 millet bahçesi projemiz bulunuyor. 7'sinin yapımı bitti. Van-Hakkari güzergahında hizmet verecek Güzeltepe tünelimizin sağ tüpünü bitirerek hizmete açtık. Tünelimizin sol tüpünde de çalışmalara devam ediyoruz. Van çevre yolunu da üç geliş 3 gidiş olarak inşa ediyoruz. Tatvan-Van arasında seyir süresini 3 buçuk saate düşürdük.

"KAYIKÇI KAVGALARIYLA ÜZERİMİZE GELENLERE"

* Bundan sonra da Van'a aşkla hizmet etmeyi sürdüreceğiz. Biz partimize ve ittifakımıza umut bağlayanların yüzünü asla kara çıkarmadık. Dayanışma ruhumuzu güçlendirdikçe çok daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyoruz. Kayıkçı kavgalarıyla üzerimize gelenlere prim vermeyeceğiz, boyun da eğmeyeceğiz. Bu oyunlar karşısında, bu kirli siyaset karşısında tüm arkadaşlarımızın uyanık olmasını bekliyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİMİZİ MUTLAKA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"

* Türkiye'yi bölgesel ve küresel gelişmelerin dışında tuttular. Biz zayıfladıkça onlar güçlendi. Bir daha aynı tecrübeleri bu ülkeye yaşatmamakta kararlıyız. 40 yıldır kanımızı emen terör belasından ülkemizi kurtardıktan sonra hedeflerimize koşar adım gideceğiz. 85 milyonun arasına çekilen terör bariyeri yıkılınca inşallah birbirimize daha sıkı sarılacak, daha sıkı kenetleneceğiz. Operasyonlarımız neticesinde terör örgütünde yaşanan kan kaybını, bölgedeki son gelişmeleri terör meselesinin ortadan kaldırılması için bir fırsat olarak görüyoruz. Terörsüz Türkiye hedefimizi öyle ya da böyle mutlaka gerçekleştireceğiz.

* Üzerimizde çok büyük emanet taşıyoruz. 85 milyonun bizden ne beklediğini çok iyi biliyoruz. Demokrasiden, hukuktan asla ayrılmadık. Ne güvenlik için demokrasiyi feda ettik ne aksi bir duruma izin verdik. Biz bu topraklar üzerinde biriz, kardeşiz. 85 milyonu kardeşçe yaşatmanın mücadelesini vereceğiz. Gittiğim her ilde bunu söylüyorum, söylemeye devam edeceğim.