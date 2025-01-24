Erdoğan'a 'Evim yok' diye seslenen kadını korumalar uzaklaştırdı

Yayınlanma: 24.01.2025 - 17:04

Güncelleme: 24.01.2025 - 17:11

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Malatya İl Başkanlığı 8. Olağan Kongresi, toplu açılış ve deprem konutu anahtar teslim törenine katılmak üzere Malatya'ya geldi.

Malatya Havalimanı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Erdoğan, programın düzenleneceği Merkez Kapalı Spor Salonu'nun bulunduğu alana doğru yola çıkarken güzergahta bekleyen çok sayıda yurttaş 'sevgi gösterisinde' bulundu.

Erdoğan otoboüsünden çocuklara oyuncak dağıttı.

'EVİM YOK' DİYE SESLENEN KADIN UZAKLAŞTIRILDI

O sırada kalabalığın arasından "Başkanım iki dakika konuşabilir miyiz? Evim yok Cumhurbaşkanım, evim yok. Çadırda kalıyorum" diyen bir kadının sesi duyuldu.

Kadın, Erdoğan'ın korumaları tarafından alandan uzaklaştırıldı. O anlar kameralara da yansıdı.