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Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?' sorusunu yanıtsız bıraktı

Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?' sorusunu yanıtsız bıraktı

10.06.2026 15:55:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?' sorusunu yanıtsız bıraktı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruyu yanıtsız bıraktı.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını dinledi.

Bir basın mensubunun, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun iktidar ile görüştüğüne dair iddialar var. Kılıçdaroğlu ile görüştünüz mü?" şeklinde sorusuna Erdoğan yanıt vermedi.

Erdoğan ayrıca, "Sayın Kılıçdaroğlu Osmanlı coğrafyasına Türkiye dönmeli dedi. Radikal bir değişiklik, nasıl değerlendirirsiniz?" şeklindeki yorumu da karşılıksız bıraktı.

"BUNUN SINIRI OLUR MU?"

Gazeteci Murat Yetkin de Erdoğan'ın CHP hakkında grup toplantısında yaptığı, “Siyaset kurumuna zarar vermedikleri müddetçe taraf olmayız” açıklamalarını anımsattı.

Yetkin'in "Bunun sınırı nedir?" sorusuna Erdoğan, "Murat bunun sınırı olur mu?" şeklinde yanıt verdi.

İlgili Konular: #CHP #Kemal Kılıçdaroğlu #Recep Tayyip Erdoğan

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