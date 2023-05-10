Erdoğan mitingde oy istedi: '5-10 ahbabınızı arayın'

Yayınlanma: 10.05.2023 - 19:17

Güncelleme: 10.05.2023 - 20:24

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere 4 gün kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batman'ın ardından Mardin'de 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

"Kızıltepe bu seçimler gümbür gümbür patlıyor mu? Gençler, ya siz bugün bir başlasınız. Sizin heyecanınızdan ben şunu anlıyorum, pazar günü Mardin bir başka gümbürdeyecek. Ben size inanıyorum. Mardin'in güzelliklerini sayama kelimeler yetmiyor.

İttihadımız itikadımızdan gelir, insanlığımızdan gelir, onun için bizim teröre asla müsamahamız yoktur. Terörle bağı olanın milletimizle bağı olmaz. Kardeşlerim terörü Cudi'de, Gabar'da Tendürek'te Besler deresinde gömdük mü? Gömdük. Terörle ittifakı olanın milletle ittifakı olmaz. PKK'dan DAEŞ'e FETÖ'ye kadar üzerimize salınan terör örgütleriyle ne yapmaya çalıştıklarını biliyoruz.

ERDOĞAN OY İSTEDİ

Mardin bugüne kadar kendi milletine efelenenlere eyvallah etmedi, bundan sonra da etmeyecektir. Pazar günü yapılacak seçimler çok önemli. Sadece kendimiz sandığa gitmekle kalmayacağız. Bugüne kadar çevremizdeki akrabalarımızdan, eşimizden, dostumuzdan hala tereddütlü olan varsa onu da ikna edip mutlaka sandığa götürmeye var mıyız? Telefon rehberini karıştırıp her akşam 5-10 ahbabınızı arayıp selamımızı söyleyerek bize Pazar günü destek vermelerini sağlayacağız. Aman ha Pazar günü bir kazaya meydan vermeyelim. Yoksa işte görüyorsunuz terör örgütünden tefecisine hepsi ellerini ovuşturarak bekliyor. Sınırın hemen ötesinde azgınlaşan alçakları görüyorsunuz değil mi? Suriye'ye yaptıklarını bize de yapmak için gün sayan emperyalistleri görüyorsunuz değil mi? Allah göstermesin bu ülke bir tözkezlerse topu birden tepemize binmeye hazırlanıyor. İnşallah bunlara aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Bu güzel ülkeyi yeniden karanlık günlerine döndürmeye bunların güçleri yetmeyecek.

MİLLET İTTİFAKI HEDEFTE

Biz hem ülkemizin kazanımlarına sahip çıkacağız, hem de Türkiye Yüzyılı bayrağını en tepeye dikeceğiz. Bunu engellenmek için karşımıza çıkardıkları koalisyon masasını gördünüz değil mi? Bay bay Kemal'in kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Önüne 5 koyun katıp şu ovaya salsanız inanın akşama hepsini kaybedip döner.



Mardin geleceğini bu Bay bay Kemal'e emanet eder mi? İradesini teslim eder mi? Kendisiyle birlikte tüm ülkeyi ve hatta partisini uçuruma sürüklemeye çalışan fitne tüccarına Mardinli destek verir mi? Mardinlinin iradesini cebinde sananlara derslerini vermek için pazar gününe hazırlanıyor muyuz?

"DERİK VE NUSAYBİN'E DOĞALGAZ VERİYORUZ"

Biz 21 yıldır eser siyaseti yaptık. Mardin'e son 21 yılda 97 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik. Mardinli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 10 milyar lirayı aşkın kaynak aktardık. TOKİ vasıtasıyla 11 bine yakın konutu şehrimize kazandırdık. 6 Millet Bahçesi projemizden birini tamamladık, diğerleriyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Mardin Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaptık. Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ve hidroelektrik santralini şehrimize kazandırdık. Çiftçilerimize 3,5 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. GAP'ı biz hızlandırmıştık, kalan projeleri de sonuçlandırmak da inşallah bize nasip olacak. Derik ve Nusaybin'e de önümüzdeki dönemde doğalgaz veriyoruz. Doğalgazı 1 ay tamamen ücretsiz yaptık. Faturalar bedelsiz olarak geldi mi? Altındaki notu okudunuz mu hayırlı olsun. 21 yılda ülkemize her alanda asırlık eserlerle donatırken hep bugünleri düşündük.

Yaptığımız eserleri tek tek anlatmaya kalksak günler yetmez. Bize öyle bir destek verin ki umudunu bize bağlamış kardeşlerimizin yüzü gülsün. Bu bölge üzerinde çok oyunlar oynandı, herkes gözünü buraya dikmişti. Bu kadim topraklar üzerinde hesabı olanlar sinsi niyetlerinden hiç vazgeçmedi. Türkiye'yi sıkıntılı yerlerden biri yapmak için çok uğraştılar. Başımıza musallat edilen terör örgütlerinin amacı da buydu. Sizler tercihlerinizi vatanın birliğinden yana yaptınız. Ülkemizin asırlık altyapı eksiklerini tamamlamaya çalışırken nice iftiralarla uğraştık."