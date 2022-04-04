Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş için anma
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'i andı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in 25. ölüm yıldönümü üzerine bir anma mesajı yayımladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'i ahirete irtihalinin 25'inci yıl dönümünde rahmetle, hayır dua ile yâd ediyorum. Mekânı cennet olsun..." ifadesini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında, Türkeş'in fotoğrafına da yer verdi.
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