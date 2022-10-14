Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde açılışı yapılan millet bahçesiyle ilgili paylaşımlarını, gelen tepki ve eleştiriler üzerine kaldırdı.

cumhuriyet.com.tr
14 Ekim 2022 Cuma, 22:20
Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından saat 20.45'te "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı. 

Bazı Twitter kullanıcıları, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında mahsur kalan işçiler varken açılış paylaşımını yapılmasını eleştirdi.

Erdoğan'ın paylaşımı gelen tepkilerin ardından silindi. 


AKP Recep Tayyip Erdoğan Bartın Amasra maden

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