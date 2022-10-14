Erdoğan 'millet bahçesi' paylaşımını kaldırdı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde açılışı yapılan millet bahçesiyle ilgili paylaşımlarını, gelen tepki ve eleştiriler üzerine kaldırdı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından saat 20.45'te "Bugün resmi açılışını gerçekleştirdiğimiz Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası'nın ilçemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Bazı Twitter kullanıcıları, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı patlamasında mahsur kalan işçiler varken açılış paylaşımını yapılmasını eleştirdi.
Erdoğan'ın paylaşımı gelen tepkilerin ardından silindi.
Video Haberler
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
- Sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı
- 'Kargo almadın' dediler icra takibi başlattılar
- Endemik kelebeklerinin kanat desenleri elbise oldu
En Çok Okunan Haberler
-
- Bir yeni zam da sigaraya!
- Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı
- AKP'li Alpay'ın dava adamlığı!
- Beyaz Saray Kılıçdaroğlu’nu izliyor
- Kafasına Türk bayrağı düştü
- Bartın'da maden ocağında patlama
- 'Havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımlar...'
- AKP ve MHP'lilerden 'hatıra' fotoğrafı
- Haberi alan eczanelere koştu: Stoklar tükendi
- Öyle mi genel müdür?