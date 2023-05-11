Erdoğan, muhalefeti Diyanet üzerinden hedef almıştı: Siyasetten uzaklaştırılacak

Yayınlanma: 11.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 11.05.2023 - 03:00

Restorasyonu tamamlanan Sultanahmet Camisi’nin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti hedef alarak, “Muhalefet ne diyor? İktidara gelince Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kaldıracaklar, yerine inanç bilmem ne başkanlığı kuracaklarmış. Kardeşlerim, yuhalamak yetmez. 14 Mayıs’a kadar durmaksızın çalışacağız ve onları siyasi mefta haline getireceğiz. Terör örgütü ile el ele olanlardan başka bir şey beklenebilir mi?” dedi.

Bu sözlere CHP lideri Kılıçdaroğlu’ndan “Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran CHP. Hiç kimsenin gücü kapatmaya yetmez” yanıtını verdi. Akşener ise “Diyanet’i kuran Atatürk’ümüz. Oraya uzanan eli kırarım ben. Atma Recep Bey, din kardeşiyiz” diye konuştu.

‘ÇİRKİN FAALİYETLER’

6’lı masadaki partilerin kurmayları ise Erdoğan’ın iddiasının asılsız olduğunu vurguluyor. Diyanet’in anayasal bir kurum olduğunu, bu nedenle kaldırılması için anayasal değişikliğin gerekli olduğunu ancak 6’lı masanın anayasa çalışmalarını yürüttüğü komisyonda böyle bir konunun gündeme dahi gelmediğini vurgulayan kaynaklar, “Bunlar, seçim dönemini çirkinleştiren faaliyetler. Bunlara hazırlıklıyız. Programımız hazır, çerçeve çizildi, yazılı olarak paylaşıldı. Millet İttifakı iktidara geldiğin bunu uygulayacak” yorumunu yaptı. Diyanet’in özellikle güncel siyasetten olabildiğince arındırılması ve daha özerk bir yapı haline dönüştürülmesi gerektiğini kaydeden kurmaylar, “Kuruluş hüviyeti korunacak, halka doğru bilgiyi öğretmek için çalışacak” değerlendirmesini yaptı.

‘ONLAR NE DİYOR?’

Diyanet’in, Millet İttifakı iktidarında başkanının en şatafatlı arabalara binen kurum olmaktan çıkacağı vurgulanırken, “Diyanet deyince devletin zenginliğinin, tüyü bitmemiş yetimin geleceğinin peşkeş çekileceği akıllara geliyorsa, bu manada tüm yapılanlar kapatılacak. Sonu geldi, bundan dolayı panik var. Yağma sistemi bittiği, devir kapandığı için bunları söylüyorlar” ifadeleri kullanılıyor. Millet İttifakı’nın tüm görüşlerinin ortada olduğunu söyleyerek, Cumhur İttifakı’na “Onlar kendilerine baksın” diyen kaynaklar, “Türkiye’nin birliği, bütünlüğü konusunda uzlaştılar mı? Diyanet konusunda HÜDA PAR ne düşünüyor? Biz açıkladık, onlar ne diyor?” sorusunu yöneltiyor.