Erdoğan, Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu gönderdi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni seçilen Papa 14. Leo'ya bir tebrik mektubu gönderdi. Erdoğan, yeni Papa'dan Gazze'de yaşananlarla ilgili çaba göstermesi dileğinde bulundu.

Erdoğan, Papa 14. Leo'ya tebrik mektubu gönderdi
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DHA
Yayınlanma: 09.05.2025 - 17:09

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa 14. Leo’ya makama seçilmesi nedeniyle bir tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Erdoğan mektubunda "Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını" söyledi. Erdoğan mektubunda, "Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir" ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanlığı açıklamasıan göre AKP'li Cumhurbaşkanı mektubunda ayrıca "Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde" bulundu. 


Etiketler: #Erdoğan #papa #Mektup

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