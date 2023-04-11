Erdoğan seçim beyannamesini açıklarken torpili itiraf etti: 'İşe alımları sınavlardaki başarı sırasına göre yapacağız'

Yayınlanma: 11.04.2023 - 16:34

Güncelleme: 11.04.2023 - 16:34

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

'KAMUDA MÜLAKAT KALDIRILACAK'

14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri kazanmaları halinde yerine getirecekleri vaatleri sıralayan Erdoğan, kamu sektörüyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Kamuda mülakatın kaldırılacağını belirten Erdoğan, "Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız" diye konuştu.

"İŞE ALIMLARI BAŞARI SIRALAMASINA GÖRE YAPACAĞIZ"

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Bu büyüme sayesinde 5 yılda 6 milyon yeni istihdam oluşturarak, işsizlik oranımızı yüzde 7 seviyesine gerileteceğiz. Kadın ve genç istihdamına özel önem vermeyi sürdüreceğiz. Kamuya işe alımları, görevin getirdiği zorunluluklar dışında mülakatı kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız."

Erdoğan'ın bu sözleri, 21 yıllık AKP iktidarının uyguladığı 'liyakatsizlik' politikasını ve 'mülakat' adı altında yapılan torpili de bir kez daha gözler önüne serdi.