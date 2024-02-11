Erdoğan 'Sisi mi Binali Yıldırım mı?' demişti... 12 yıl sonra Mısır'a gidiyor!

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Mısır'a gidecek. Erdoğan, önceki yerel seçim sürecinde seçim meydanlarında partisinin İBB başkan adayı Binali Yıldırım'a destek isterken "Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz? Mesele bu kadar önemli" ifadelerini kullanmıştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:36
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Şubat'ta Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile görüşmek üzere Kahire'ye resmi bir ziyarette bulunacak.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde ana gündem maddesinin ikili ilişkiler olması bekleniyor.

Görüşmede bunun yanı sıra İsrail'in Gazze'ye yönelik saldıları ve kalıcı ateşkes çabaları da gündemdeki diğer başlıklar olacak.

Erdoğan son olarak başbakanlık döneminde, Kasım 2012'de, Mısır'ı ziyaret etmişti.

Ankara-Kahire arasında ilişkiler, 2013'te Mısır Cumhurbaşkanı Mursi'nin darbe ile devrilmesinin ardından kopma noktasına gelmişti.

Kasım 2022'de ise Erdoğan ile Mısır Sisi'nin Katar'daki Dünya Kupası'nda biraraya gelmesinin ardından süreç hızlandrılmış, geçen yıl karşılıklı büyükelçiler atanmıştı.

RAKİP 'SİSİ' OLMUŞTU

AKP'li Cumhurbaşkanı, 2019 yerel seçimleri öncesinde düzenlediği mitinglerde, Cumhur İttifakı'nın o dönemki adayı olan Binali Yıldırım'a destek isterken Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu'nu "Sisi" benzetmesiyle hedef almıştı. Erdoğan, 23 Haziran 2019 günü Sancaktepe'de yapılan mitingdeki konuşmasında, "Rahmetli Muhammed Mursi'nin darbeyle devrilmesiyle söylenen sözleri hatırlayınız. Bilhassa muhalefete yakın sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajları biliyoruz. Erdoğan'ın akıbetini Mursi'nin akıbetine benzetenler Sisi zihniyetidir. Biz kefenimizi giyerek zaten bu yola çıktık. Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı diyeceğiz" demişti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da geçen hafta İstanbul'un Yeni Otobüslerinin Tanıtımı Etkinliği'nde yaptığı konuşmada Erdoğan'a bu sözlerini hatırlatarak "Hatırlayın bu işler öyle sahte kabadayılıkla olmuyor. 2019’da bana ‘Sisi’ dedi. ‘Sisi’ye mi oy vereceksiniz, Binali Bey’e mi?’ diye meydanlarda bağırdı. Ne oldu? Önümüzdeki hafta ayağına gidiyorsunuz" ifadelerini kullanmıştı. 

 


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