Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için her gün 2.8 milyon TL harcanıyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.10.2023 - 03:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı.

Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Erdoğan’ın korumaları için geçen yılın ağustos ayına kadar ise 337 milyon 722 bin 804 TL harcama yapılmıştı. Böylelikle Erdoğan’ın koruma “ordusu” için yapılan harcama geçen yıla oranla iki kat artmış oldu.

KORUMA SAYISI BİLİNMİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma sayısı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili 2021 yılında eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunmuş, söz konusu önergede ise eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen korumaların sayısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısını sormuştu.

Antmen’in konuyla ilgili sorduğu sorulardan yalnızca “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç” sorusu cevaplanırken konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadeleri yer almıştı.

HARCAMALAR HER AY KATLANDI

Yılın ilk 8 ayında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın yaptığı harcamaları yaklaşık 693 milyon 420 bin 840 TL’yi buldu. Başkanlığın 2023 yılına ilişkin yaptığı harcamalar şu şekilde: