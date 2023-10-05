Erdoğan'ın güvenliğini sağlamak için her gün 2.8 milyon TL harcanıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma bütçesi bir yılda iki katına çıktı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2023’ün ilk 8 ayında 693.4 milyon harcadı. Erdoğan’ı bir gün korumanın bedeli 245 asgari ücrete denk. Saray’ın koruma giderleri geçen yılın ağustos ayında 337.7 milyon TL olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan miktar her geçen gün katlanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, yılın ilk sekiz ayında 693 milyon 420 bin 840 TL harcadı.
Bu veriler doğrultusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyeti 245 kişinin asgari ücretine karşılık gelen 2.8 milyon TL. Erdoğan’ın korumaları için geçen yılın ağustos ayına kadar ise 337 milyon 722 bin 804 TL harcama yapılmıştı. Böylelikle Erdoğan’ın koruma “ordusu” için yapılan harcama geçen yıla oranla iki kat artmış oldu.
KORUMA SAYISI BİLİNMİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma sayısı ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili 2021 yılında eski CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, TBMM Başkanlığı’na bir soru önergesi sunmuş, söz konusu önergede ise eski cumhurbaşkanlarına tahsis edilen korumaların sayısını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tahsis edilen koruma personeli ve araç sayısını sormuştu.
Antmen’in konuyla ilgili sorduğu sorulardan yalnızca “Erdoğan’ın koruma personeli sayısı kaç” sorusu cevaplanırken konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görev alanına giren hususlar, herhangi bir güvenlik zafiyeti oluşturulmayacak şekilde, yeteri kadar personel ve teçhizatla yerine getirilmektedir” ifadeleri yer almıştı.
HARCAMALAR HER AY KATLANDI
Yılın ilk 8 ayında Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nın yaptığı harcamaları yaklaşık 693 milyon 420 bin 840 TL’yi buldu. Başkanlığın 2023 yılına ilişkin yaptığı harcamalar şu şekilde:
- Ocak: 99 milyon 991 bin TL
- Şubat: 168 milyon 761 bin TL
- Mart: 245 milyon 98 bin TL
- Nisan: 318 milyon 434 bin TL
- Mayıs: 391 milyon 85 bin TL
- Haziran: 472 milyon 143 bin TL
- Temmuz: 583 milyon 491 bin TL
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