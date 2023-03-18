Erdoğan: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili "Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması ile ilgili "Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık" dedi.
Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
"Türkiye'yi milletimizin her bir ferdini, güvenli, huzurlu bir geleceğe kavuşturmasında engelleri ve bahaneleri ortadan kaldırıyoruz. Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır.
108 yıl önce Çanakkale geçilmez diyerek, dünyanın en büyük ordularına göğüslerini siper eden kahramanlarımızın hatırları yaşıyor. Dünya tarihini değiştiren bu zafer, milletimizin en zor şartlarda neler yapabileceğinin ispatıdır."
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