Erdoğan 'talimat' vermişti: TBMM'den 'Salihe Aydeniz' kararı

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:58

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde, görevli polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına karar verdi. Karar, Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale edildi.

KOMİSYON DÜN TOPLANMIŞTI

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon tarafından kurulan Hazırlık Komisyonu, önceki gün AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya başkanlığında toplanmıştı.

Toplantıda, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz hakkındaki 5 ayrı dokunulmazlık dosyası görüşülmüştü.

AYDENİZ SAVUNMA YAPMIŞTI

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Aydeniz, savunmasını yapmıştı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Özkaya, Aydeniz'in dört dosya hakkında kendi savunmasını yaptığını, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın da bir dosya için Aydeniz adına savunmada bulunduğunu söylemişti.

Özkaya, toplantıda savunma yapan Aydeniz ve Beştaş'ın, konuyla ilgili video ve fotoğraflar ile savcılığa yaptıkları müracaatla ilgili takipsizlik kararını sunduğunu aktarmıştı.

Beştaş ise toplantıda yeni delilleri ibraz ettiklerini, Aydeniz'in de 7 ayrı suç duyurusunda bulunduğunu belirttiklerini söylemişti.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı ile yapılan eylemde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılık, Aydeniz hakkında "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık daha sonra olayla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı vermişti.

Aydeniz'le ilgili soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti. Son olarak DBP'li Aydeniz hakkında fezleke hazırlanmış ve Meclis Başkanlığı'na iletilmişti.

ERDOĞAN 'TALİMAT' VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Salihe Aydeniz için "Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz" demişti.