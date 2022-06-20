Son dakika: DBP'li Salihe Aydeniz hakkında yeni gelişme

20 Haziran 2022 Pazartesi, 14:46

İstanbul Kadıköy'de düzenlenen eylemde, görevli polis memuruna yumruk atan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Son olarak, Aydeniz’in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karma komisyonun, perşembe günü toplanacağı açıklandı.

NE OLMUŞTU?

12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in bir polise yumruk attığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti.

Başsavcılık, Aydeniz hakkında "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık daha sonra olayla ilgili olarak Ceza Muhakemesi Kanunu'nda belirtilen "Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve bu yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca soruşturma dosyası hakkında yetkisizlik kararı vermişti.

Aydeniz'le ilgili soruşturma evrakı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmişti.

ERDOĞAN 'TALİMAT' VERMİŞTİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında, Salihe Aydeniz için "Kadıköy'de işlenen rezaletin başrolünde yer alan sözde milletvekili, yanında yer alan milletvekillerinin geçmişte hangi karanlık niyetlere alet olduklarını iyi biliyoruz. Bu kadının dosyası çok kabarık. Kendisinden bu ihanetinin bedelinin hukuk önünde sorulmasının takipçisi olacağız. Süratle dokunulmazlığının kaldırıp bu türlerinin bu kutlu çatı altında yer almalarının mümkün olmadığını bizler ortaya koyuyoruz" demişti.