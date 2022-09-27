Erdoğan 'taziyelerini' sunmuştu: Cübbeli'den 'Yusuf el-Karadavi' itirazı
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın taziye mesajı yayımladığı Yusuf el-Karadavi için açıklama yaptı. Ünlü, Yusuf el-Karadavi’nin ölümü sonrası “Tâziye beyân etmediysek mutlaka bâzı bildiklerimiz vardır” dedi.
Müslüman Alimler Birliği'nin eski başkanı Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi 96 yaşında öldü. Mısır doğumlu olan Karadavi'nin ölümü nedeniyle, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadavi'nin oğlu Abdul Rahman Yusuf ile telefonda görüşerek 'taziyelerini' iletti.
ERDOĞAN: RABBİM RAHMETİYLE MERHAMET ETSİN
Konuyla ilgili iletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Erdoğan, Yusuf El-Karadavi'ye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Merhum Yusuf el-Karadavi'nin hayatı boyunca Müslüman olarak nasıl yaşanması gerektiğinin en güzel örneğini sergilediğini ve inandığından taviz vermediğini belirten Erdoğan, "Rabbim cennetiyle müşerref kılsın, rahmetiyle merhamet eylesin" duasında bulundu.
CÜBBELİ'DEN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü de Karadavi'nin vefatı sonrası dikkat çeken bir açıklama yaptı.
Cübbeli, neden taziye mesajı yayımlanamadığı sorularına "Biz bir kişiyi methetmediysek veyâ bir âlimi methetmediysek ya da tâziye beyân etmediysek mutlaka bâzı bildiklerimiz vardır" sözleriyle karşılık verdi.
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