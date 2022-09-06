Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e: İki namaz kıldın diye ekonomi düzelmez
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit'teki yazılarına son veren gazeteci, yazar Abdurrahman Dilipak, "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Sen ekmek bulduğuna şükret" sözlerine yanıt verdi.
'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yorumlarda bulundu.
Kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret" dedi.
Yeni Akit'ten ayrılan Abdurrahman Dilipak, Twitter üzerinden Cübbeli Ahmet'e şöyle yanıt verdi:
"Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin. Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak... 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder. Ne yani Ebu Zer namaz kılmadığı için mi zengin değildi. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak, onu eleştirene bak, nasıl bir toplum olduk biz. Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Örnek ortada"
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