Abdurrahman Dilipak'tan Cübbeli Ahmet'e: İki namaz kıldın diye ekonomi düzelmez

06 Eylül 2022 Salı, 15:29

'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Türkiye'deki ekonomik krize ilişkin yorumlarda bulundu.

Kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınlayan Ünlü, "Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz. Ne beladayız ya… Ne beladayız. Ondan sonra da bana ekonomiden bahsediyorsun ya. Ekmek bulduğuna yediğine şükret" dedi.

Yeni Akit'ten ayrılan Abdurrahman Dilipak, Twitter üzerinden Cübbeli Ahmet'e şöyle yanıt verdi:

"Şimdi neyi, nasıl düzelteceksin. Namazın anlamı ve insana yüklediği sorumluluğun farkında olmak, insanı kötülük yapmaktan men eder, etmiyorsa o namaz gösteriştir. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak... 2 namaz kıldın diye ekonomi düzelmez, doğru işler yapacak, üreteceksin, ayrıca Allah bizi artırarak- eksilterek imtihan eder. Ne yani Ebu Zer namaz kılmadığı için mi zengin değildi. Amaan aman, söze bak, söyleyene bak, onu eleştirene bak, nasıl bir toplum olduk biz. Allah cahil ve zalim bir topluluğu hidayete erdirmez. Örnek ortada"