Erdoğan'ın 'toplu açılış'ı için yurttaşlara sesli mesajla davet gönderdiler: 'Bunun suç olduğunu biliyor musunuz?'

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:02

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:02

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Denizli'de "toplu açılış töreni" adı altında yapacağı miting öncesi, yurttaşlara AKP il teşkilatı tarafından izinsiz olarak sessiz mesaj gönderildiği öğrenildi. Skandal olayın ses kaydını paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP teşkilatına "Denizli hemşehrilerimin her birinin telefon numarasını nereden ve nasıl elde ettiniz?" diyerek tepki gösterdi.

Karaca, şunları söyledi:

“Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Denizli il örgütünü bir telaş sardı. 28’inde Genel Başkanlarının Denizli ziyaretinde miting alanını dolduramayacağını gören il başkanı, Denizlili hemşehrilerinin tek tek telefonlarına sesli mesaj göndererek mitinge davet ediyor.

Ben buradan sormak istiyorum… Denizli hemşehrilerimin her birinin telefon numarasını nereden ve nasıl elde ettiniz? Kişisel verileri Koruma Kanunu’na göre bunun suç olduğunu biliyor musunuz? Denizli hemşehrilerimizden, telefon numaralarına mesaj atmak ve bu numaraları elde etmek için bir izin aldınız mı? Tabi ki almadınız. Hepimiz biliyoruz.

Ama buradan hemşehrilerime sesleniyorum. Telefon numaralarınızı izinsiz elde eden ve Denizli hemşehrilerimin o miting alanına gelmeyeceğinden ciddi şekilde kaygı duyan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin il başkanına ve o gün, o miting alanına gitmeyerek, ‘Artık yeter söz de karar da benim’ diyen haykırışını orada göstereceğinizi düşünüyorum.”

Karaca'nın paylaştığı kayıtta, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan vatandaşları AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak saat 13’te yapılacak olan mitinge davet ediyor.