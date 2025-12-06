Erdoğan: Toplumumuzu mutmain etmeliyiz

Cumhuriyet Gazetesi Logo
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bağımlılıkla mücadeleye karşı Ankara'da düzenlenen toplantıya gönderdiği mesajda "Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla Ankara'da bir otelde düzenlenen "Hayat Boşluk Kabul Etmez Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Zirvesi"ne tebrik mesajı gönderdi .

Erdoğan, zirvede okunan mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler, insanların kalplerini, zihinlerini boş bırakırsak orayı her türlü kötü alışkanlık, bağımlılık işgal eder. Evlatlarımızın, toplumumuzun, kafalarıyla birlikte kalplerini de beslemeliyiz ve mutmain etmeliyiz. Bağımlılıkla ve zararlı alışkanlıklarla mücadelede beraber olmalıyız. 'Hayat boşluk kabul etmez' şiarıyla sivil inisiyatifleri birleştirerek, önleme, tedavi, rehabilitasyon ve sosyal uyum süreçlerinde sürdürülebilir ve veriye dayalı bir sivil toplum gücü oluşturmayı amaçlayan çalışmalarınız takdire değerdir. Zirvenin, bağımlılıkla mücadelede sivil toplumun kapasitesini artıran, aileleri merkeze alan ve boşlukları dolduran somut bir başlangıç noktası olma hedefi önemlidir.

Programın düzenlemesinde emeği geçenleri gönülden tebrik ediyor ve tüm katılımcıları en kalbi duygularımla selamlıyorum."

