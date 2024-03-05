Erdoğan: 'Ülkemizin son 21 yılı, Cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir'

Yayınlanma: 05.03.2024 - 16:20

Güncelleme: 05.03.2024 - 16:20

Yerel seçim maratonu devam ediyor. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas'ta düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Sevgili Sivaslılar, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Birlikte yol yürümekten iftihar ettiğim Sivas'ta sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Sivas'ın kalbimizde hep ayrı bir yeri oldu. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçireceğiz. Sivas'lı Nuri Demirağ'ın maruz kaldıklarına bir daha kimse maruz kalmayacak.

Her alanda, vatandaşlarımızı yatırımıyla, üretimiyle destekleyerek, ülkemizi kesintisiz büyütüyoruz. Türkiye Yüzyılı'na giden yolun önce kendi insanımıza güvenmekten geçtiğine inanıyoruz. Binlerce yıllık tarihimiz boyunca, ne zaman bu inancı kalbimizde yaşatsak bu cihana hükmettik. Cumhuriyetimizin ilk asrında siyasi ve soyal fay hatları üzerinden yaratılan kavgaların nelere mal olduğunu çok iyi biliyoruz.

Şu anda alanda 75 bin kişi var. İşte Sivas bu.

Geçtiğimiz 21 yıl boyunca bu maliyetlerin yükünü ortadan kaldırmak için çalıştık, çabaladık. Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birlik, beraberlik, kardeşlik davasına bu kadar sıkı sarılmamızın adeta üzerine titrememizin sebebi budur. En büyük üzüntümüz bu anlayışı CHP ve muhalefette göremeyişimizdir. Bakınız burada içimizde kalan bir ukdeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Türkiye son 21 yılda birçok sorununu çözdü, eksiğini giderdi. Daha önce hayal dahi edilemeyen yerlere geldik. Hak ve özgürlüklerden yatırımlara, savunma sanayiinden dış politikaya kadar her alanda gerçekten tarih yazdık. 81 vilayetimizin 922 ilçemizin en ücrasına kadar tüm köylerimizin adeta çehresini değiştirdik. Mesela, Sivas'ımızı modern dünyanın en büyük imkanı olan hızlı trenle buluşturduk. Daha burada saymaya kalksak saatler sürecek nice yatırımı, reformu ve yeniliği ülkemize kazandırdık.

YİNE MUHALEFETİ HEDEF ALDI

Ama ne yaptıysak CHP ve muhalefetin standardını değiştiremedik. Hiçbir değişim CHP'nin siyasi tükenmişliğine çare olamadı. Son genel başkan değişiminde bu acı gerçekle bir kez daha yüzleştik. CHP'nin devrek başkanı bizi ve milletimizi pek çok kez güldürmüş olsa da kendine has siyaset yapma usulü vardı. CHP'nin yeni genel başkanı ise her açıdan tam bir haya kırıklığı oldu. Projektörler bu kişinin üzerine çevrilince ortaya çıkan utanç verici görüntü sadece CHP'li kardeşlerimizi değil bizi de üzdü. Oturduğu koltuğa bu derece yakışmayacağı onu oraya oturtanları bile hayal kırıklığına uğrattı. Acemi genel başkan şimdi de çıkmış bedelli askerlik yapanlar bize oy vermesin demiş. Ağababaları kulağını çekmiş olacak ki daha sonra bu patavatsızlığını düzeltmeye çalıştı. Bu patavatsızlıktan öte bir zihniyet bozukluğunun işareti.

Biz 40 yıldır bölücü terörle mücadele eden bir ülkeyiz. Binlerce vatan evladını terör saldırılarında şehit verdik. Terörle mücadelede stratejik değişikliği gittik. Türkiye, bir süredir terör mücadeleyi profesyonel askerlerimizle yapıyor. Yığılmayı ise bedelli askerlikle düşürüyoruz. Herhalde CHP'nin genel başkanı bunu bilmiyor olamaz. Varsın CHP'nin genel başkanı askerlik vazifesini bedelli olarak yapanlardan oy istemesin. Varsın CHP'nin genel başkanı bunları yaparken, bölücü örgütün uzantısı ile demlenmekten geri durmasın. 85 milyonun tamamın başımızın üzerinde yeri vardır. Milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Özellikle CHP'nin mevcut durumuna bakıp umudu sönen insanlardan çok büyük oy bekliyoruz.

Biz bölücülük peşinde koşanlardan asla olmayacağız. Millete karşı kibirlenenlerden de olmayacağız.

85 milyonun tamamının başımızın üzerinde yeri vardır. Biz hiçbir ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızın, milletimizin her bir ferdinin oyuna talibiz. Umudu sönen insanlarımızdan bu seçimde çok güçlü destek bekliyoruz. Hiçbir vatandaşımız bu çapsızlığa mahkum ve mecbur değildir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi bölgesel ve küresel güç haline getirme azmimizle, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizin hizmetindeyiz. Sivas bu büyük atılımın şahididir. Amacımız 31 Mart'ta 81 vilayetimizin tamamını Türkiye Yüzyılı belediyeciliği ile buluşturarak ülkemizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açmaktır. Sivas'tan rekor bir destek bekliyoruz.

Şimdi buradan, Sivas'tan öyle bir ses verin ki, yaklaşık 105 yıl önceki Sivas Kongresi gibi ülkenin ve dünyanın dört bir yanında yankılansın. Sivas, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? Gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Sivas'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı renkleriyle boyamaya var mıyız? Ramazana az kaldı. Pazar gecesi ilk sahurumuzu pazartesi günü ilk iftarımızı yapıyoruz. İbadetlerin şimdiden Allah katında kabul olmasını diliyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanı gündüzüyle gecesiyle çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Sivaslı kardeşlerimin bu hususta tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum.

“ÜLKEMİZİN SON 21 YILI, CUMHURİYET DÖNEMİNİN EN PARLAK DÖNEMİDİR”

Gururla ifade etmek isterim ki ülkemizin son 21 yılı cumhuriyet döneminin en parlak dönemidir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi büyütürken, şehirlerimizin her birinin çehresini değiştirecek yatırımlara imza attık. Son 21 yılda Sivas’a da günümüz rakamlarıyla 197 milyar TL tutarında yatırım yaptık.

Eğitimde 3 bin 677 adet derslik inşa ettik. Şehrimize ikinci devlet üniversitesi olarak Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni kazandırdık.