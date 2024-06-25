Son karar Mourinho'da... Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya sürpriz talip!

Yayınlanma: 25.06.2024 - 15:06

Güncelleme: 25.06.2024 - 15:06

Jose Mourinho yönetiminde kadro çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de yıldız isme sürpriz talip çıktı.

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre Hajduk Split, Fenerbahçe forması giyen Edin Dzeko için harekete geçti.

GATTUSO VE KALİNİC AYRINTISI

Haberde Roma'dan eski takım arkadaşı olan Nikola Kalinic ve teknik direktör Gennaro Gattuso'nun, 38 yaşındaki Boşnak golcü için çok uğraştığı iddia edildi.

SON KARAR MOURİNHO'DA

Ayrıca Edin Dzeko'nun transferini son kararının da Jose Mourinho'nun elinde olduğu söylendi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 46 resmi maça çıkan Edin Dzeko bu karşılaşmalarda 25 gol, 10 asistlik skor katkısı sağladı.