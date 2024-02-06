Murat Kurum 6 Şubat depremlerini video mesaj ile andı: 'Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor'

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum 11 ili vuran 6 Şubat depremlerini videolu mesaj ile andı. Kurum, depremlerin yıl dönümünde yayınladığı mesajda, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor" dedi.

DHA
Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:32
Murat Kurum 6 Şubat depremlerini video mesaj ile andı: 'Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor'
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AKP İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerini video mesaj ile andı.

Kurum, depremlerin yıl dönümünde yayınladığı mesajda devletin olanaklarının afetzedeler için seferber edildiğini, depremlerden etkilenen şehirlerin hızla yenilendiğini belirtirken; İstanbul'da da başta riskli noktalara öncelik verilerek kentsel dönüşüme başlanılacağını ifade etti.

"EN RİSKLİ ALANLARDAN BAŞLAYACAĞIZ"

Kurum, "Tarihe geçen o acı, o karanlık günde 50 bini aşkın canımızı yitirdik. Yüreklerimizde oluşan yara ilk günkü gibi sızlıyor" dedi.

Mesajının devamında; İstanbul'da da yerinde ve gönüllü dönüşüme başlayacaklarını söyleyen Murat Kurum, "39 ilçemizdeki en riskli alanlardan başlayarak İstanbul'umuzda tek bir riskli yapı kalmayıncaya kadar çalışacağız. Ben bu vesileyle Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere tüm afetlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun" ifadelerini kullandı. 


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