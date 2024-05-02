Erdoğan ve Özel görüşmesi sona erdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Merkezi’nde buluştu. Erdoğan ve Özel'in görüşmesi 1 saat 35 dakika sürdü. Özel, görüşme sonrası herhangi bir açıklama yapmadan AKP Genel Merkezi'nden ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2024 - 16:03
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Özel’i AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş karşıladı. Özel’e ise CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan eşlik etti. 16.07’de başlayan görüşme, 1 saat 35 dakika sürdü. 

AKP ve CHP liderleri 2016 yılından sonra ilk kez bugün karşılıklı olarak görüştü. Liderlerin buluşmasının ardından herhangi bir açıklamaya yer verilmedi. 

ASANSÖRÜN ÖNÜNDE KARŞILADI

Kritik görüşmeden ilk kareler geldi. Erdoğan, Özel'i AKP Genel Merkezi'nde bulunan asansörün önünde karşıladı. 

ÖZEL, ESKİ GENEL BAŞKANLARI ARAMIŞTI

CHP lideri Özel, görüşme öncesi eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüşerek, Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin görüş ve önerilerini aldı.

NE OLMUŞTU?

Erdoğan ve Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda kısa bir görüşme gerçekleştirmişti. O görüşmede iki liderin bir araya gelmesi kararı alınmıştı.

 


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