'Erdoğan vefat etti' haberi üzerine gözaltına alınan 4 gazeteciye adli kontrol

Aydın'da yerel Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin ölüm duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" ifadesinin yer aldığı görselle paylaşıldı.
Bunun üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR
Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.