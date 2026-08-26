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'Erdoğan vefat etti' haberi üzerine gözaltına alınan 4 gazeteciye adli kontrol

'Erdoğan vefat etti' haberi üzerine gözaltına alınan 4 gazeteciye adli kontrol

26.08.2026 17:23:00
Güncellenme:
ANKA
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'Erdoğan vefat etti' haberi üzerine gözaltına alınan 4 gazeteciye adli kontrol

Aydın Denge Gazetesi'nin "Erdoğan vefat etti" yazılı görselle paylaştığı haber üzerine 4 gazeteci gözaltına alındı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla gözaltına alınan gazeteciler adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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Aydın'da yerel Aydın Denge Gazetesi'nin Facebook hesabından dün Gülşah Erdoğan adlı kişinin ölüm duyurusu haberi, siyah fon üzerine "Erdoğan vefat etti" ifadesinin yer aldığı görselle paylaşıldı.

Bunun üzerine Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesinde düzenlenen "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında emniyet birimlerince gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne getirilen dört gazeteci, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #Gazeteci

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