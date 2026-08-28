'Erdoğan vefat etti' soruşturması: Serbest bırakılan gazeteci itiraz üzerine tutuklandı

Yerel Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından "Erdoğan vefat etti" yazılı görselle paylaşılan bir ölüm haberi üzerine gazete hakkında soruşturma başlatılmıştı.
"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.
Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
İTİRAZ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI
Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.
Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.