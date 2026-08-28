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'Erdoğan vefat etti' soruşturması: Serbest bırakılan gazeteci itiraz üzerine tutuklandı

'Erdoğan vefat etti' soruşturması: Serbest bırakılan gazeteci itiraz üzerine tutuklandı

28.08.2026 16:28:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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'Erdoğan vefat etti' soruşturması: Serbest bırakılan gazeteci itiraz üzerine tutuklandı

Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından "Erdoğan vefat etti" paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan gazeteci İrem Delice, savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.
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Yerel Aydın Denge Gazetesi'nin sosyal medya hesabından "Erdoğan vefat etti" yazılı görselle paylaşılan bir ölüm haberi üzerine gazete hakkında soruşturma başlatılmıştı. 

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gazetenin temsilcisi Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker, muhabir İslam Keleş ve İrem Delice gözaltına alındı.

Emniyetteki gözaltı işlemlerinin ardından İslam Keleş serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Emin Aydın, Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yeşim Ülker ve İrem Delice, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAZ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın karara itiraz etmesi üzerine İrem Delice hakkında yeniden gözaltı kararı verildi.

Delice, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlgili Konular: #Recep Tayyip Erdoğan #tutuklama #Gazeteci

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