Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:56

Güncelleme: 25.04.2023 - 21:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gençlik Kolları etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Etkinlik sırasında bir gencin hazırladığı pankartı okuyan Erdoğan, İngilizce'de "kazanan", "galip" anlamına gelen "winner" kelimesini yanlış yorumladı.

"Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde WINNER ceketin vardı" yazılı pankartı okuduktan sonra Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim, onları giymem" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.