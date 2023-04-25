Erdoğan "Winner"ı yanlış anladı savunmaya geçti: 'Ben yerliyim, milliyim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gençlik Kolları etkinliğinde konuşma yaparken açılan bir pankarttaki "Winner" ifadesini yanlış yorumladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2023 - 21:56
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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Gençlik Kolları etkinliğinde açıklamalarda bulundu.

Etkinlik sırasında bir gencin hazırladığı pankartı okuyan Erdoğan, İngilizce'de "kazanan", "galip" anlamına gelen "winner" kelimesini yanlış yorumladı.

"Yağmurlu bir günde görmüştüm seni, üstünde WINNER ceketin vardı" yazılı pankartı okuduktan sonra Erdoğan, "Benim için söylemiyorsun. Çünkü ben yerliyim, milliyim, onları giymem" dedi.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.


winner AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan

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