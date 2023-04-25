Erdoğan'ın 45 bin öğretmen atama sözüne tepki: 'Seçim kaygısıyla yapılmış bir çalışma'

Yayınlanma: 25.04.2023 - 18:33

Güncelleme: 25.04.2023 - 18:43

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni'nde yaptığı konuşmada tarih vererek mayıs ayında 45 bin yeni sözlemeli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu. Böylece, 14 mayıs seçiminden yaklaşık bir hafta önce 20 yıllık AKP ve ortağı MHP iktidarının en yüksek ataması yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer 45 bin öğretmenin mülakat sürelerinin tamamlandığını duyurdu. Şimdi öğretmenler seçimden önce 2-6 Mayıs'ta tercihlerini yapacak. 8 Mayıs'ta ise kimin nereye atanacağı duyurulacak.

Cumhuriyet TV'den Beste Çelik'e konuşan Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, ataması yapılmayan öğretmenlerin sorununun uzun süredir devam ettiğini belirterek "Sorun çok büyük ve yıllardır ataması yapılmayan öğretmenler çok ciddi bir mücadele sürdürüyorlar. Peki biz bir pandemiden geçtik. Pandemi sonrası sınıflarımız kalabalıktı. O dönem atamalar yapılmadı. 2.5 ay önce çok ciddi bir deprem geçirdik arkasından biz feryat ettik. Dedik ki; buradaki öğretmenlerimizin tayin hakkı genişletilsin bu travmadan biraz olsun uzaklaşsınlar, en azından bu dönem uzaklaşsınlar, ama bu da yapılmadı" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM KAYGISIYLA YAPILMIŞ BİR ÇALIŞMA"

Kurul, yapılan atamaların seçim kaygısı taşıdığının altını çizerek, "Sistem, 14 mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine odaklandı. Bunun açık bir biçimde, eğitim emekçilerini dışarıdaki işsiz öğretmenleri, ataması yapılmayan öğretmenleri yeniden umutlandırmak ve yeniden iktidara yönelmelerini sağlamak gibi seçim kaygısıyla yapılmış bir çalışma olduğunu biliyoruz" değerlendirmesi yaptı.

"EĞİTİM PLANLAMASINI YETERİNCE YAPAMADIKLARI BİR SÜREÇ"

Atamaların planlamadan uzak olduğunu belirterek "Mayısın 8'inde ilan ediyorlar ama sizi 1 Eylül'de göreve başlatacağız diyorlar. Dört aya yakın; mayıs haziran temmuz ağustos, maaş almayacaklar. 1'inde başlayacaklar. Bu da başka bir sorun ortaya çıkarmış oluyor. Sizin planlamadan habersiz, eğitim planlaması öğretmen planlamasını yeterince yapamadıklarını ortaya koyan bir süreçle karşı karşıyayız" dedi.

"ÖĞRETMENLERİMİZ ÖNÜNÜ GÖREMİYOR"

Eğitim-İş 4 No'lu Şube Basın-Yayın Sekreteri Ali Narman da oluşabilecek sorunları dile getirerek "Öğretmenlerimiz önünü göremiyorlar. Arkadaşlarımızın 1 Eylül'de işe başlayacakları söyleniyor, ama sonra bir terslik olduğunda mülakatlar, puanlamalar vb. bu durumda öğretmenlerimiz tekrar bir sınava girecek mi? Deprem bölgesindeki adaylarımız var, öğretmenlerimizin ne durumda olduğunu nerede barındığını bilmiyoruz, atamalar konusunda nasıl destek alacaklar bilmiyoruz" açıklamasında bulundu.