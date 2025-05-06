Erdoğan, yandaşlara 'ödül' dağıttı: Yeni Akit'e yılın haber sitesi ödülü!
10. Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden verilen ödülleri alan isimlerin Erdoğan'ın uçağına sık sık binen gazeteciler olması ve jüri üyelerinin iktidara yakın isimler olması dikkat çekti. Programda Yeni Akit gazetesine yılın internet haber sitesi ödülü verilirken, yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.
10. Anadolu Medya Ödülleri töreni bugün Saray'da düzenlendi. Törene katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarına ödüllerini takdim etti.
Neredeyse tamamı iktidar meydasından oluşan jüri üyeleri tarafından seçilen ödül sahiplerinin, Erdoğan'ın uçağına binen basın mensupları olması dikkat çekti.
YANDAŞLARA ÖDÜL DAĞITTI
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milleti provoke eden gazeteci olmaz'' diyerek sokak röportajlarına tepki gösterdi.
BAŞLIKLARIYLA HEDEF GÖSTEREN AKİT'E ÖDÜL
Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilip, ev hapsi verilen Mahir Polat'ı hedef gösterecek şekilde başlıklar atan Yeni Akit'e 'yılın internet sitesi' ödülü verildi.
Yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.
Törende dağıtılan ödüller şöyle:
Jüri Özel Ödülü
TRT World adına Nizar Sadawi
Yılın Televizyonu
CNN Türk adına Murat Yancı
Yılın Dizisi
TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı
Yılın Ekonomi Yorumcusu
Ekonomist Muhammet Bayram
Yılın Genel Yayın Yönetmeni
Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu
Yılın Spor Hizmet Ödülü
BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari
Yılın Tarihi Yerel Gazetesi
Bartın Gazetesi Esen Aliş
Yılın Televizyon Programı
TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba
Yılın Kadın Haber Spikeri
NTV Zehra Küçükdalak
Yılın Moderatörü
TV100 Başak Şengül
Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı
HT Spor Ahmet Selim Kul
Yılın Kültür Sanat Kanalı
Vav TV Mecit Oyar
Yılın Ankara Temsilcisi
NTV Ahmet Ergen
Yılın Spor Programı
Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci
Yılın Muhabiri
CNN Türk Fulya Öztürk
Yılın Yerel Televizyonu
TV Kayseri Ömer Hamurcu
Yılın Gazete Ankara Temsilcisi
Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız
Yılın Köşe Yazarı
Türkiye Gazetesi Yücel Koç
Yılın Erkek Haber Spikeri
TV 24 Kaan Yakuphan
Yılın İnternet Haber Sitesi
Akit gazetesi Murat Alan
Yılın Yerel İnternet Sitesi
bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal
Yılın Yerel Gazetesi
Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman
Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı
Radyo 7 Talha Bora Öge
Yılın Yerel Radyosu
Adana Jest FM Vedat Gündoğan
JÜRİ ÜYELERİ DE İKTİDAR MEDYASINDAN
10. Anadolu Meyda Ödülleri' jüri üyeleri ise şunlar:
Sabah Gazetesi yazarı: Yavuz Donat
Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Zahit Akman
Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni: Nazlı Çelik
Tv100 Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Gürel
Haber Global Genel Yayın Yönetmeni: Taha Dağlı
Türk Medya İcra Kurulu Başkanı: Murat Çiçek
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