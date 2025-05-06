Erdoğan, yandaşlara 'ödül' dağıttı: Yeni Akit'e yılın haber sitesi ödülü!

Yayınlanma: 06.05.2025 - 17:10

Güncelleme: 06.05.2025 - 17:11

10. Anadolu Medya Ödülleri töreni bugün Saray'da düzenlendi. Törene katılan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan basın mensuplarına ödüllerini takdim etti.

Neredeyse tamamı iktidar meydasından oluşan jüri üyeleri tarafından seçilen ödül sahiplerinin, Erdoğan'ın uçağına binen basın mensupları olması dikkat çekti.

YANDAŞLARA ÖDÜL DAĞITTI

Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Milleti provoke eden gazeteci olmaz'' diyerek sokak röportajlarına tepki gösterdi.

BAŞLIKLARIYLA HEDEF GÖSTEREN AKİT'E ÖDÜL

Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilip, ev hapsi verilen Mahir Polat'ı hedef gösterecek şekilde başlıklar atan Yeni Akit'e 'yılın internet sitesi' ödülü verildi.

Yılın muhabiri de CNN TÜRK özel haberler şefi Fulya Öztürk oldu.

Törende dağıtılan ödüller şöyle:

Jüri Özel Ödülü

TRT World adına Nizar Sadawi

Yılın Televizyonu

CNN Türk adına Murat Yancı

Yılın Dizisi

TRT 1 Mehmet Fetihler Sultanı

Yılın Ekonomi Yorumcusu

Ekonomist Muhammet Bayram

Yılın Genel Yayın Yönetmeni

Yenişafak Gazetesi Hüseyin Likoğlu

Yılın Spor Hizmet Ödülü

BeinSports Kanal Spor Direktörü Raşid Said Al Mari

Yılın Tarihi Yerel Gazetesi

Bartın Gazetesi Esen Aliş

Yılın Televizyon Programı

TRT 1 - Enine Boyuna, Nebi Miş, Murat Yeşiltaş, Muhittin Ataman, Gurbet Ece Zorba

Yılın Kadın Haber Spikeri

NTV Zehra Küçükdalak

Yılın Moderatörü

TV100 Başak Şengül

Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı

HT Spor Ahmet Selim Kul

Yılın Kültür Sanat Kanalı

Vav TV Mecit Oyar

Yılın Ankara Temsilcisi

NTV Ahmet Ergen

Yılın Spor Programı

Haber Global Kontra Programı Nihat Kahveci

Yılın Muhabiri

CNN Türk Fulya Öztürk

Yılın Yerel Televizyonu

TV Kayseri Ömer Hamurcu

Yılın Gazete Ankara Temsilcisi

Türkgün Gazetesi Kadir Yıldız

Yılın Köşe Yazarı

Türkiye Gazetesi Yücel Koç

Yılın Erkek Haber Spikeri

TV 24 Kaan Yakuphan

Yılın İnternet Haber Sitesi

Akit gazetesi Murat Alan

Yılın Yerel İnternet Sitesi

bilecikhaber.com.tr Mücahit Erdal

Yılın Yerel Gazetesi

Ankara Ulus Gazetesi Adem Orman

Yılın Radyosu ve Radyo Programcısı

Radyo 7 Talha Bora Öge

Yılın Yerel Radyosu

Adana Jest FM Vedat Gündoğan

JÜRİ ÜYELERİ DE İKTİDAR MEDYASINDAN

10. Anadolu Meyda Ödülleri' jüri üyeleri ise şunlar:

Sabah Gazetesi yazarı: Yavuz Donat

Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni: Mehmet Zahit Akman

Star TV Haber Genel Yayın Yönetmeni: Nazlı Çelik

Tv100 Genel Yayın Yönetmeni: Deniz Gürel

Haber Global Genel Yayın Yönetmeni: Taha Dağlı

Türk Medya İcra Kurulu Başkanı: Murat Çiçek