Erdoğan'a destek Müslüm Gündüz'den: Alın diyorsa alın
Aczimendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, kur korumalı mevduat sistemi konusunda iktidara destek verdi.
28 Şubat'a giden süreçte adından çok bahsedilen, korkutucu zikir görüntüleriyle hatırlanan Aczmendi tarikatı lideri Müslüm Gündüz, 'kur korumalı mevduat' modeliyle ilgili iktidara destek verdi.
Youtube üzerinden paylaşılan videosunda, kendisine telefon yoluyla gelen "Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden dolayı Başkan'ın yaptığı yeni sistem dinen caiz midir?" sorusunu okuyan Gündüz, soruya yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:
'Bence Devlet başkanı Erdoğan ‘alın’ diyorsa alın. Erdoğan da ''alın diyor, alın. Ama bir Müslümanın bundan sonra evinde dolar bulundurmasının vatan hainliğiyle eşdeğer olduğunu da çok rahat söyleyebilirim. Gerek bankasındaki hesapta, gerek yastık dibinde dolar olarak para bulunduran adamın vatan haini olduğuna kalıbımı basarım ve açıkça söylerim. Dinini, diyanetini, devletini paraya satan bir adamdır o adam.”
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