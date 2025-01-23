Erdoğan, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a tazminat davası açtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'a 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Erdoğan, BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'a tazminat davası açtı
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ANKA
Yayınlanma: 23.01.2025 - 18:13

Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verilen BTP lideri Baş, Erdoğan’ın açtığı tazminat davasını sosyal medya hesabından duyurdu.

Baş, "Güne yeni bir tebligatla devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı bana 500 bin TL manevi tazminat davası açmış" dedi.

Hüseyin Baş'ın paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Erdoğan #Hüseyin Baş #tazminat davası

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