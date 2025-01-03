Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun adli kontrolle serbest bırakıldı: Başsavcılık itiraz edecek

Yayınlanma: 03.01.2025 - 12:05

Güncelleme: 03.01.2025 - 12:46

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başkanı Sabri Uzun hakkında sosyal medya paylaşımı nedeniyle, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı. Ankara'da gözaltına alınan Uzun, bugün İstanbul Adliyesi'ne getirildi.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ EDECEK

Savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sabri Uzun, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Başsavcılığın, Uzun'un adli kontrolle serbest bırakılması kararına itiraz edeceği öğrenildi.

KAFTANCIOĞLU'NA DESTEĞİ NEDENİYLE RÜTBELERİ SÖKÜLDÜ

FETÖ soruşturması kapsamında 26 Nisan 2019'da, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "Terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamalarıyla tutuklanan Uzun, yargılandığı davanın ilk duruşması olan 8 Temmuz 2019'da tahliye edildi. Sabri Uzun, mahkumiyeti Yargıtay tarafından onanan CHP İstanbul eski İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na destek veren bir paylaşımda bulunarak, "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum” ifadelerini kullanmıştı. Uzun'un bu paylaşımının ardından başlatılan soruşturma sonucunda 11 Haziran 2022'de rütbeleri sökülerek silahı alınmıştı.