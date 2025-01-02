Son Dakika... Eski İstihbarat Daire Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret iddiası

Son dakika gelişmesi... Emniyet İstihbarat Dairesi eski müdürü Sabri Uzun, Ankara'da gözaltına alındı. Uzun'un gözaltına alınma gerekçesinin ise 'cumhurbaşkanına hakaret' olduğu iddia edildi.

Son Dakika... Eski İstihbarat Daire Müdürü Sabri Uzun gözaltına alındı: Cumhurbaşkanına hakaret iddiası
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 02.01.2025 - 10:36

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Emniyet İstihbarat Dairesi eski Müdürü Sabri Uzun hakkında resen soruşturma başlatıldı. Uzun'un gözaltına alınma gerekçesi olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle, 'cumhurbaşkanına hakaret' olduğu iddia edildi.

Sabri Uzun, bu sabah Ankara'da gözaltına alındı. Uzun, gözaltına alınmasına gerekçe gösterilen paylaşımda, "Baba, İsrail’e akaryakıt ve çelik gönderdi alkışlandı, Oğlan, İsrail’i protesto ettl; alkışlandı. Böyle bir millet, değil demokrasi, Padişah yönetimine layıktır. Eğitimsiz toplum böyle olur" ifadelerini kullanmıştı.


Etiketler: #Sabri Uzun #gözaltı #Son dakika

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