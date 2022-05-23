Erdoğan'a sürpriz: Gösteri sonundaki çıkışıyla 'şaşırttı'

23 Mayıs 2022 Pazartesi, 12:43

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde açılan Türk Müziği Tarihi Sergisi’ni ziyaret etti.

"MÜSLÜM BABA İLE İLGİLİ NE YAPIYORSUNUZ?"

Erdoğan, sergideki Cem Karaca ile ilgili bölüme geldiğinde ziyaretçiler, "Deniz Üstü Köpürür" şarkısı ile sürpriz bir gösteri sundu. Erdoğan, kendisine düzenlenen sürpriz gösterinin ardından "Müslüm baba ile ilgili ne yapıyorsunuz? Sıkıysa Müslüm Baba'yla yapın bakalım" çıkışında bulundu. Erdoğan'ın bu çıkışı karşısında ziyaretçiler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi terasında gerçekleşen sohbete, Aşık Mahzuni Şerif’in oğlu Ali Mahzuni, Aşık Veysel’in torunu Çiğdem Özer, Neşet Ertaş’ın kızı Döne Ertaş, Alaaddin Yavaşça’nın eşi Ayten Yavaşça, Yıldıray Çınar’ın yeğeni Metin Erten, Kani Karaca’nın oğlu Mehmet Ali Karaca, Hikmet Şimşek’in eşi Nihal Şimşek, Çekiç Ali’nin oğlu Aydın Çekiç, Bekir Sıdkı Sezgin’in oğlu Hüseyin Kutsi Sezgin katıldı. Tarihçi-yazar Murat Bardakçı da sohbete eşlik etti.

Serginin seriler halinde devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a kendisine yoğun çalışma temposunda nasıl dinç göründüğü soruldu. Bunun üzerine Erdoğan, "Aşk varsa meşk var. Aşkı tarif edin derler ben de üstattan öğrenmiştim. Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Eğer siz mesleği seviyorsanız onda yok olacaksınız. Sevmiyorsanız yapmaya gerek yok" diye konuştu.

"SKORER NOKTASINDA BİR NUMARA BENİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, haftada iki, üç gün basketbol oynadığını belirterek, "Bu ay aşırı yoğunuz, maç programları yoğun olmayacak. Her hafta muhakkak basket oynuyoruz bakan arkadaşlarımızla beraber. Skorer noktasında bir numara benim" diye konuştu.