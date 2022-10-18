Muharrem İnce, Erdoğan'ın karşısında aday olmak isteyenlere çağrıda bulundu

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında aday olmak isteyenlere çağrıda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2022 Salı, 13:58
Muharrem İnce, Erdoğan'ın karşısında aday olmak isteyenlere çağrıda bulundu
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım" önerisini yaptı. 

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadesini kullandı.



Muharrem İnce Recep Tayyip Erdoğan AKP

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