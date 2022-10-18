Muharrem İnce, Erdoğan'ın karşısında aday olmak isteyenlere çağrıda bulundu

18 Ekim 2022 Salı, 13:58

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım" önerisini yaptı.

İnce, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Erdoğan’ın karşısında cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen adaylar, önce televizyonda milletin karşısında Türkiye’nin sorunlarını tartışalım. O tartışmadan sonra güvenilir bir araştırmacıya anket yaptıralım. Anketten kim çıkıyorsa hep birlikte onu destekleyelim. Var mısınız?" ifadesini kullandı.



