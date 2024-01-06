Erdoğan'dan Aile Bakanlığı'na dikkat çeken atama: Konuşmalarını hazırlayan ekipteydi...

Yayınlanma: 06.01.2024 - 08:58

Güncelleme: 06.01.2024 - 08:59

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığına Yavuz Selim Kıran atandı.

Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama ve görevden alma kararlarına göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na Kıran atandı.

KONUŞMALARINI HAZIRLAYAN EKİPTEYDİ

Kıran, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde konuşmalarını hazırlayan ekibin içerisinde yer almıştı. Bir dönem Egemen Bağış’ın müşavirliğini de yapan Kıran, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın çalışma ekibindeydi.

2018 yılında AKP'den Ordu milletvekili adayı olan Kıran, aynı yıl Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atanmıştı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

Yavuz Selim Kıran, Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine ataması yapılarak konuşmalarını hazırlayan ekibin içinde yer aldı. Daha sonra sırasıyla Avrupa Birliği Genel Sekreterliği‘nde Egemen Bağış’ın Müşavirliği’nin yanı sıra; Avrupa Birliği Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği, TÜBİTAK Başkan Danışmanlığı, Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlendi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yakın çalışma ekibinde yer aldı, Dışişleri Bakanı Başdanışmanlığı dahil çeşitli görevlerde bulundu.

2018 Türkiye genel seçimlerinde AKP'den Ordu milletvekili adayı oldu. 7 Ağustos 2018 tarihinde Dışişleri bakan yardımcısı oldu. Son olarak 2022 yılında Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.