Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi'ne: 'Ayıptır, biraz kafanı çalıştır'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden ABD Büyükelçisi Flake'e tepki gösterdi. Erdoğan, "Ayıptır. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesine tepki gösterdi. Erdoğan "Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır" dedi.
İstanbul Bağcılar'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından ziyaret ettiği Bağcılar Ülkü Ocakları'nda konuşan Erdoğan Flake'in Kılıçdaroğlu'nu ziyaretine ilişkin şunları söyledi:
"Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım. Joe Biden oradan konuşuyor, Biden'ın buradaki büyükelçisi ne yapıyor? Gidiyor bay bay Kemal'i ziyaret ediyor. Ayıptır, biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin. Senin buradaki muhatabın Cumhurbaşkanı'dır."
'BİZİM KAPILAR KAPANDI ONA, BİR DAHA GÖREMEZSİN'
"Sen bundan sonra hangi yüzle Cumhurbaşkanı'ndan randevu isteyeceksin?" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bizim kapılar kapandı ona, bir daha göremezsin. Niye? Haddini bileceksin. Büyükelçi olarak görevini bileceksin. Bir büyükelçi nasıl çalışır, bunu öğreneceksin. Bunu öğrenmediğin takdirde bu kapı öyle yol geçen hanı değil, giremezsin. Onun için de inşallah 14 Mayıs'a iyi hazırlanıyoruz, iyi koşturuyoruz. Rabbimin de lütfuyla özellikle 6 milyonu aşkın gencimiz var. Bu gençlerimizin seçimlerdeki duruşu çok çok önemlidir."
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake 29 Mart'ta CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti. Flake 20 Mart'ta ise AKP Genel Merkezi'ni ziyaret etmiş ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile görüşmüştü.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 'İmar affı'nın reklam yüzü o paylaşımları sildi
- Bülent Turan'dan Kerem Kınık'a sert sözler
- Meclis'in kapanmasına günler kala...
- Ataköy'de bir seçmen listesi: 'Doğuştan Türk olan yok'
- Velilerle ilişki yaşayan müdür hakkında yeni gelişme
- İstanbul'da bugün bu yollar trafiğe kapalı!
- Seçime sayılı günler kala sosyal medyaya YSK operasyonu
- Gökbakar'dan Kınık'a: 'Hafiften bir titreme geldi mi?'
- Kılıçdaroğlu Mehmetçiğe seslendi: Kimseyi dinlemeyin
- Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı