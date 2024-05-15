Erdoğan'dan krizle ilgili ilk sözler: 'Oyunu yazanı çok iyi biliyoruz'

Yayınlanma: 15.05.2024 - 12:04

Güncelleme: 15.05.2024 - 12:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece yarısı MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u; Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan 3 polis müdürüyle ilgili görüşmek için Saray'a çağırdı. Kritik toplantı sonrası Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üç üst Emniyet görevlisinin açığa alınmasıyla ilgili üstü kapalı mesajlar veren Erdoğan, "Bürokratik vesayete izin vermeyeceklerini" belirten Erdoğan, "FETÖ'ye diyet borcunu ödemek için Yenikapı ruhunu baltalayanları ve onların asla boş durmadığını görüyoruz. Kuklayı da kuklacıyı da oyunu kimin yazdığını da çok iyi biliyoruz. Ne kadar çirkinleşirse çirkinleşsinler biz o tuzağa düşmeyeceğiz. Bize yakışan ağır başlılık, hoşgörüdür. Başkaları ne yaparsa yapsın biz kucaklayıcı ve kuşatıcı olacağız." dedi.

PARTİSİNİ UYARDI

Erdoğan, partisindeki kadrolara yönelik değişim sinyali verdi. Erdoğan, “Kadrolarımızda milletin mesajını yanlış okuyanlar varsa onlarla hiç tereddüt etmeden yolları ayırırız. Yorulan, hatası olan varsa dinlenmeye alacağız" ifadelerini kullandı.

SİYASETTE 'YUMUŞAMA' MESAJINI TEKRARLADI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmesini gündeme getiren Erdoğan, 'yumuşama' mesajını yineledi. Erdoğan, "Türkiye’de siyasetin bir yumuşamaya ihtiyacı var ve biz bu konuda üzerimize düşeni yapıyoruz. Biz hiçbir zaman kutuplaşmanın tarafı olmadık" diye konuştu.

YENİ ANAYASA İÇİN 'UZATMAMA' ÇAĞRISI

Yeni anayasa hakkında da konuşan Erdoğan, "Meclis Başkanımızın çalışmalarına destek vermemiz önemlidir. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan, somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz" dedi.

HAMAS'I SAVUNDU

Gazze konusunda da İsrail'e yönelik sert mesajlar vermeyi sürdüren Erdoğan, muhalefetin Hamas'la ilgili eleştirilerini de "İsrail bize saldırıyor bize. Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor" diyerek yanıtladı.

Erdoğan, Hamas'ı şu ifadelerle savundu:

"Şimdi Hamas’ı destekliyoruz diye dışarıda ve içeride bizi eleştiriyorlar. Siz de hiç mi vicdan yok. Sanmayın ki İsrail Gazze’de duracak. Bu azgın devlet, bu terör devleti durdurulmazsa vadedilmiş topraklar hezeyanıyla gözlerini er ya da geç gözlerini Anadolu’ya devireceklerdir. Hamas, Gazze’de Anadolu’nun ileri hat savunmasını yapıyor. Bunu göremeyecek kadar kör müsünüz? Ben Hamas’ı Kuva-i Milliye’ye benzetince rahatsız olanlar var. Bu millet her zaman mazlumun yanında durmuştur"