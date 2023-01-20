Son Dakika: Erdoğan'dan yeni seçim tarihi mesajı

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:24

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan seçimle ilgili, "Hukuk farklı bir şey. Bunun yanında guguk farklı bir şey. Dolayısıyla şu anda seçimle ilgili yetkinin kimde olduğunu bilmeyecek kadar cahillerin eline kaldık. Cumhurbaşkanının yetkileri bellidir. Şu anda Türkiye'de cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dır ve ne diyor Cumhurbaşkanı Kararnamesi'yle 60 gün önceden bu işin ilanını yapar ve 60 gün sonra da ne olur Yüksek Seçim Kurulu bu kronolojik yapıyı çalıştırır. Örneğin ne zaman bunu ilan etti? Mart'ın 10'unda. Mart'ın 10'nunda ilan ettiyse 60 gün çalışmaya başlar. 60 gün ne zaman bitiyorsa, o gün nedir seçim günüdür. Bunu da Yüksek Seçim Kurulu takip eder. Bunlar bu işin farkında değil. Ne oluyor, ne gidiyor, ne bitiyor. 14 Mayıs'ı konuşmaya başladılar. Bu da hayırlı bir adımdır" ifadelerini kullandı.

'THE ECONOMİST' TEPKİSİ

The Economist'in kapağıyla ilgili soruya ise Erdoğan, "Türk medya mensubu olarak The Economist'in yorumuna evet diyor musunuz? Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi mi tayin ediyor. Benim milletim ne derse, Türkiye'de o olur. Türkiye'nin kaderini İngiliz dergisi tayin edemez" yanıtını verdi.

Erdoğan, "Miçotakis, bu tür şeyleri söyleyebilir ama Miçotakis'in bu söylemleri özellikle bölgenin kaderini belirlemeye yeterli değildir. Her şeyden önce gerek Lozan'ın gerek Adalarla ilgili yaklaşım tarzının şu anda Yunan yetkililer tarafından uygulanmadığını görüyoruz. Bu adaların silahlandırılması diye bir şey yoktur. Bunlar ne yapıyor şu anda bu adaları silahlandırıyor. Bunlarla ilgili de tabi gereken adamları biz vakti saati geldiğinde uluslararası toplantılarda gerekli olan yerlerde, gerekli olanı söylüyoruz. Bunlar da artık başlarının çaresine bakacaklar" dedi.