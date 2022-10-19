Erdoğan'dan muhtarlara: 'Sizler beni cumhurbaşkanı yaptınız'

19 Ekim 2022 Çarşamba, 14:53

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü Münasebetiyle Muhtarlar Evi Açılışı ve 100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Muhtarlar için hiçbir şey yapmayanlar vaatlere başladı. Onu bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar" diyerek muhalefete yüklendi.

"BİZDEN ÖNCE DEVLETİN KAPISI MUHTARLARA KAPALIYDI"

"Benim için atılan manşet muhtarlara karşı bakış açısını gösteren bir utançtı" diyen Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Benim için 'muhtar bile olamaz' başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler beni cumhurbaşkanı yaptınız. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden bire muhtarları hatırlamaya başladı. Bizden önce devletin de siyasetin de kapısı maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı."

"MUHTARLARIMIZI 52 DEFA KÜLLİYE'DE AĞIRLADIK"

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Artık muhtarlarımız Ankara'da sıkıntı çekmeden kalabilecekleri bir eve kavuşmuş oldular. İlk toplantısını 2015'te yaptığımız muhtarlar toplantısından sonra toplam muhtarlarımızı 52 defa Külliye'de ağırladık. Ülkemiz demokrasine kattığımız yeniliklerden biri muhtar buluşmalarıdır.

Benim için 'muhtar bile olamaz' başlığı atanlar rezil rüsva oldu. Sizler beni cumhurbaşkanı yaptınız. Daha önce muhtar kardeşlerimizin yüzüne bakmayanlar bizim toplantılarımızdan sonra birden bire muhtarları hatırlamaya başladı. Muhtarlar için hiçbir şey yapmayanlar vaatlere başladı. Onu bile yüzlerine gözlerine bulaştırdılar.

Bizden önce devletin de siyasetin de kapısı maalesef muhtarlarımıza kapalı durumdaydı. Benim için atılan manşet muhtarlara karşı bakış açısını gösteren bir utançtı. Muhtarlara verdiğimiz değeri İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Akademisi kurarak gösterdik. En az bir dönem muhtarlık yapanları silah ruhsat harcından muaf tuttuk. Kadın muhtarların doğum ve analık izinleriyle ilgili son aşamaya geldik. Kadın muhtarla birlikte tüm muhtarların hastalık durumunda izin aldıkları zaman ödenekleri kesilmeyecek.

Küresel ekonomik krizin tüm dünyayı sarstığı bir zamanda bu birlik ve beraberliğimiz çok önemli. Çoğu ülke doğalgaz krizi yaşarken bizim öyle bir sorunumuz yok. Sayın Putin, 'Türkiye'yi doğalgaz dağıtım merkezi yapacağız' dedi. Yani Avrupa doğalgazı bizden alacak."