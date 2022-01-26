Erdoğan'dan 'Siz konuşun, bana bırakmayın' talimatı

26 Ocak 2022 Çarşamba, 09:19

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başlığında toplanan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Sezen Aksu ve Sedef Kabaş'a yönelik açıklamalar gündem konusu oldu.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre, toplantıda bazı kurmaylar Kabaş ile Aksu olayının aynı zamana denk geldiğini söyleyip Kabaş’a gereken tepkinin verildiğini ancak Aksu’ya gösterilen tepkinin fazla olduğunu dile getirdiler.

“Sedef Kabaş ile ilgili gereken tepki her mecrada verilmeli. Ama Sezen Aksu farklı bir konu. Çözüm sürecinde destek vermiş, toplumda sevilen bir sanatçı” yorumu yapılırken bazı kurmaylar, Aksu konusunda muhakkak bir açıklama yapılması gerekiyorsa bunu ağırlıklı olarak ilgili makamların ve kurmayların yapması gerektiğini savundular.

Bir kurmayın da Sezen Aksu’nun tepki gösterilen şarkı sözlerinin 5 yıl önce yazıldığını hatırlatarak, şarkının sözlerinin anlamını anlattığı öğrenildi. Eleştiri ve yorumları dinleyen Erdoğan’ın “Siz konuşun tabii; bana bırakmayın” değerlendirmesini yaptığı ifade edildi.

'GÜNDEM BELİRLEME KONUSUNDA GÜZEL BİR İVME YAKALADIK'

Toplantıda Sedef Kabaş ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımların da gündeme geldiği öğrenildi. Verilen veriye göre, televizyonda yaptığı açıklamanın ardından Kabaş ile ilgili 380 bin tweet atıldı, bu paylaşımlar 18 milyon kez görüntülendi. Erdoğan’ın bu konuda teşkilat ve vekillerin daha duyarlı olmasının önemini vurgulayarak, “Gündemi belirleme konusunda güzel ivme yakaladık. Bunu devam ettirelim” talimatı verdiği öğrenildi.